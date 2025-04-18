Умываться молоком, а макияж снимать растительным маслом: секреты красоты времен СССР

Не все бабушкины и мамины средства хороши сейчас, но и современные не всегда лучше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Ежегодно появляется множество новых средств для ухода за кожей разной ценовой категории, фирм, из натуральных компонентов, универсальных или подразумевающих многоступенчатое очищение. Однако интерес людей к старинным народным или советским методам не ослабевает. «Доктор Питер» разобрал со специалистом самые популярные секреты красоты наших мам и бабушек, некоторые из них не теряют своей актуальности до сих пор.

Некоторым секретам красоты уже минимум 40 лет, вы наверняка слышали о них или даже наблюдали за процедурами, которые делали мамы или бабушки. Дерматолог Александра Филева рассказала «Доктору Питеру» об их вреде и пользе с точки зрения современной науки.

Александра Филева, дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Личный сайт .

Не вытирать руки насухо

Что мы делаем после того, как вымоем руки? Берем полотенце и тщательно их вытираем, чтобы не осталось и капли. Если находимся в торговом центре или ресторане, то пользуемся сушилкой для достижения аналогичного эффекта.

Однако секрет красоты из советского прошлого заключается как раз в том, чтобы после мытья рук не вытирать кожу, а лишь промокать, оставляя ее слегка влажной. По словам Александры Филевой, руки действительно вредно растирать, особенно зимой, когда кожа часто обезвожена и повреждена.

«Тонкий слой влаги, который образуется на коже после мытья рук, способствует гидратации эпидермиса. Тщательное вытирание, особенно грубым полотенцем, может привести к механическому раздражению кожи, что вредно для чувствительных участков», — говорит эксперт.

Кроме того, на коже могут образоваться микротрещины — входные ворота для патогенных микроорганизмов (бактерий и вирусов), которые способны вызвать воспаления у людей с предрасположенностью к дерматологическим заболеваниям. Поэтому можно использовать мягкую салфетку или одноразовое полотенце, чтобы собрать только крупные капли воды.

Снимать макияж маслом или кремом

Сейчас можно купить специальное молочко, мицеллярную воду или гель для умывания — продукты обеспечат мягкое удаление макияжа, при этом не навредят коже. Несколько десятков лет назад такого ассортимента в магазинах не было, поэтому рекомендовали снимать косметику растительным маслом или кремом. Возможно, этот способ работает. Только экспериментировать не стоит.

«Масло и жирные кремы оставляют на поверхности кожи жировую пленку, которая закупоривает поры. Это препятствует естественному процессу дыхания эпидермиса и ведет к дальнейшим проблемам, например к образованию черных точек, прыщей и акне», — говорит дерматолог.

Еще один важный нюанс: долгосрочное использование таких народных средств может привести к повышенной чувствительности кожи и даже к аллергическим реакциям. Лучше использовать привычную мицеллярную воду. Она содержит мицеллы — активные вещества, которые захватывают и удаляют грязь, остатки косметики, при этом очищая поры. Этот способ подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной.

Умываться молоком

Умываться советские модницы рекомендовали молоком, утверждая, что оно содержит много полезных веществ, питающих кожу. Такой способ ухода за кожей известен тысячи лет, его использовала даже Клеопатра.

В молоке действительно содержится множество полезных компонентов, которые способствуют восстановлению клеток кожи:

витамины группы B и витамин A;

минералы;

молочная кислота.

Но надо понимать, что все полезные активы содержатся в сыром молоке, которое не подвергалось пастеризации и кипячению.

«Тонкая пленка из остатков молока становится питательной средой для бактерий, что ведет к появлению акне и воспалениям. К тому же этот продукт может вызывать аллергическую реакцию или раздражение у людей с чувствительной кожей», — отмечает врач.

Теоретически умывание молоком может подойти тем, у кого сухая кожа. Но всё же современные дерматологи рекомендуют более безопасные и эффективные способы ухода. Например пилинги, гели или лосьоны на основе молочной кислоты. Они, как правило, имеют более контролируемую концентрацию активных ингредиентов и лучше адаптированы для различных типов кожи, что позволяет избежать нежелательных побочных эффектов.

Вместо пенки или геля — обычное мыло

Большинство советских граждан умывались водопроводной водой с туалетным мылом, так как его можно было купить в любом магазине за весьма небольшие деньги. Однако и советские, и современные косметологи сходятся во мнении: использовать мыло для умывания лица нежелательно. Нередко оно приносит больше вреда, чем пользы, так как нарушает защитный липидный барьер.

От умывания мылом кожа лица сильно сохнет, теряет эластичность, становится излишне чувствительной, появляются покраснения и раздражения.

«Обезвоженная и чувствительная кожа начинает вырабатывать больше кожного сала, чтобы компенсировать потерю влаги. Это может привести к закупорке пор и возникновению акне, особенно у тех, кто уже имеет предрасположенность к этому заболеванию», — говорит Александра Филева.

Для умывания лучше всего подойдут специальные очищающие средства, например мягкий гель, молочко или пенка. Они разработаны для разных типов кожи, поэтому будут хорошо очищать, но при этом также помогут избавиться от сухости, высыпаний или черных точек.

А сколько раз нужно умываться

По словам доктора медицинских наук, дерматолога Кэролин Сталл, не существует универсального ответа, сколько раз в день нужно умываться. Всё зависит от времени года, возраста, особенностей кожи. Например, если вы склонны к акне, высыпаниям, а кожного сала вырабатывается слишком много, то умываться точно стоит два раза в день, причем делать это нужно тщательно, используя специальные гели или пенки для жирной кожи.

Совсем другая ситуация у людей с чувствительной кожей или тех, у кого есть псориаз, розацеа или экзема. В этом случае на лице появляются шелушения, воспаления, кожа может быть красной и чесаться.

«Если человек умывается два раза в день, есть риск, что он лишает кожу ценных липидов, которые вырабатываются за ночь. Таким образом чувствительность повышается, покраснений становится еще больше», — говорит доктор Сталл.

Слишком частое мытье лица в некоторых случаях может также привести к нарушению микробиома кожи и усугубить кожные заболевания, такие как дерматит, или же высушить и без того тонкую чувствительную кожу.

Что же делать в таком случае? Дерматологи советуют по вечерам умываться как обычно. На коже скапливаются пыль, грязь, к тому же надо удалить остатки макияжа.

Но когда вы просыпаетесь утром, не спешите хвататься за очищающий гель. Достаточно просто ополоснуть лицо теплой водой, не используя специальных средств, а потом протереть его увлажняющим тоником. Второй вариант — это использовать мицеллярную воду или специальные влажные салфетки. После уже нанести тоник или сыворотку.