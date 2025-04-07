Рекомендуют при приеме статинов. Что за важная добавка и в каких продуктах она содержится

Коэнзим Q10, который содержится в фисташках, поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение. В каких еще продуктах есть коэнзим Q10, читайте ниже Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











По данным исследований, статины снижают уровень холестерина в среднем на 30–50%. А значит, снижается риск инфарктов и инсультов. Однако эти лекарства имеют длинный список побочных эффектов, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Самый распространенный — миопатия, болезнь, при которой разрушается мышечная ткань, что приводит к мышечной боли, слабости, постоянной усталости и вялости, вплоть до атрофии.

«Частота возникновения миопатии, вызванной статинами, составляет 27,8%. Однако этот показатель может меняться в зависимости от дозировки препарата, пола пациента, генетической предрасположенности, исходного состояния здоровья и сопутствующих заболеваний», — говорится в обзоре ученых Калифорнийского института поведенческой нейронауки и психологии.

Миопатия — самая частая причина, из-за которой примерно один из пяти пациентов прекращает прием статинов на год и более долгий период. Считается, что эта патология развивается из-за дефицита коэнзима Q10, к которому приводит терапия статинами .

Коэнзим Q10 — витаминоподобное соединение, которое встречается в материалах растительного и животного происхождения. Эта жирорастворимая молекула присутствует в каждой клетке нашего организма. Коэнзим Q10 участвует в аэробном клеточном дыхании и в обмене энергией в клетках. Он поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение.

В каких продуктах больше всего коэнзима Q10 (концентрация вещества в 1 кг)

Соевое масло — 92–220 мг;

свиное сердце — 118–282 мг;

куриная печень — 116–132 мг;

говяжье сердце — 113 мг;

куриные сердечки — 92–192 мг;

кукурузное масло — 100–139 мг;

оливковое масло — 109–160 мг;

рапсовое масло — 63–74 мг;

арахисовое масло — 77 мг;

говяжья печень — 39–50 мг;

свиная печень — 22–54 мг;

арахис жареный — 27 мг;

фисташки жареные — 20 мг;

семена кунжута — 17–23 мг;

грецкие орехи сырые — 19 мг.

Однако учтите, что коэнзим Q10 чувствителен к термической обработке. Так, при жарке концентрация этого вещества в продукте может снизиться на 14–32%.

Чем еще полезен коэнзим Q10

Уже после 20 лет выработка коэнзима Q10 начинает снижаться, а к 35 годам может появиться дефицит этого вещества. Кроме возраста, на уровень коэнзима Q10 влияют сердечно-сосудистые патологии (например, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца), онкологические и дегенеративные заболевания.

Помимо того, что коэнзим Q10 рекомендован при приеме статинов, он обладает и другими полезными свойствами:

является мощным антиоксидантом, который препятствует преждевременному старению;

улучшает энергетические обменные процессы;

помогает иммунитету;

снижает уровень «плохого» холестерина у людей с диабетом;

разжижает кровь;

снижает систолическое (верхнее) артериальное давление;

помогает восстановлению клеток;

облегчает мигрени, снижая частоту головных болей;

повышает работоспособность.

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