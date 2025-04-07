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Здоровье Рекомендуют при приеме статинов. Что за важная добавка и в каких продуктах она содержится

Рекомендуют при приеме статинов. Что за важная добавка и в каких продуктах она содержится

Во время терапии важно правильно поддерживать свой организм

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2 комментария
Коэнзим Q10, который содержится в фисташках, поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение. В каких еще продуктах есть коэнзим Q10, читайте ниже | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUКоэнзим Q10, который содержится в фисташках, поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение. В каких еще продуктах есть коэнзим Q10, читайте ниже | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Коэнзим Q10, который содержится в фисташках, поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение. В каких еще продуктах есть коэнзим Q10, читайте ниже

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

По данным исследований, статины снижают уровень холестерина в среднем на 30–50%. А значит, снижается риск инфарктов и инсультов. Однако эти лекарства имеют длинный список побочных эффектов, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Самый распространенный — миопатия, болезнь, при которой разрушается мышечная ткань, что приводит к мышечной боли, слабости, постоянной усталости и вялости, вплоть до атрофии.

«Частота возникновения миопатии, вызванной статинами, составляет 27,8%. Однако этот показатель может меняться в зависимости от дозировки препарата, пола пациента, генетической предрасположенности, исходного состояния здоровья и сопутствующих заболеваний», — говорится в обзоре ученых Калифорнийского института поведенческой нейронауки и психологии.

Миопатия — самая частая причина, из-за которой примерно один из пяти пациентов прекращает прием статинов на год и более долгий период. Считается, что эта патология развивается из-за дефицита коэнзима Q10, к которому приводит терапия статинами.

Коэнзим Q10 — витаминоподобное соединение, которое встречается в материалах растительного и животного происхождения. Эта жирорастворимая молекула присутствует в каждой клетке нашего организма. Коэнзим Q10 участвует в аэробном клеточном дыхании и в обмене энергией в клетках. Он поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение.

В каких продуктах больше всего коэнзима Q10 (концентрация вещества в 1 кг)

  • Соевое масло — 92–220 мг;

  • свиное сердце — 118–282 мг;

  • куриная печень — 116–132 мг;

  • говяжье сердце — 113 мг;

  • куриные сердечки — 92–192 мг;

  • кукурузное масло — 100–139 мг;

  • оливковое масло — 109–160 мг;

  • рапсовое масло — 63–74 мг;

  • арахисовое масло — 77 мг;

  • говяжья печень — 39–50 мг;

  • свиная печень — 22–54 мг;

  • арахис жареный — 27 мг;

  • фисташки жареные — 20 мг;

  • семена кунжута — 17–23 мг;

  • грецкие орехи сырые — 19 мг.

Однако учтите, что коэнзим Q10 чувствителен к термической обработке. Так, при жарке концентрация этого вещества в продукте может снизиться на 14–32%.

Чем еще полезен коэнзим Q10

Уже после 20 лет выработка коэнзима Q10 начинает снижаться, а к 35 годам может появиться дефицит этого вещества. Кроме возраста, на уровень коэнзима Q10 влияют сердечно-сосудистые патологии (например, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца), онкологические и дегенеративные заболевания.

Помимо того, что коэнзим Q10 рекомендован при приеме статинов, он обладает и другими полезными свойствами:

  • является мощным антиоксидантом, который препятствует преждевременному старению;

  • улучшает энергетические обменные процессы;

  • помогает иммунитету;

  • снижает уровень «плохого» холестерина у людей с диабетом;

  • разжижает кровь;

  • снижает систолическое (верхнее) артериальное давление;

  • помогает восстановлению клеток;

  • облегчает мигрени, снижая частоту головных болей;

  • повышает работоспособность.

Как питаться, чтобы снизить холестерин

Ранее врач рассказал, каким образом смена питания может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, эти правила помогут снизить вес.

Многие не знают, что яйцо&nbsp;— это продукт с повышенным содержанием холестерина, его в желтке примерно 210&nbsp;мг | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМногие не знают, что яйцо&nbsp;— это продукт с повышенным содержанием холестерина, его в желтке примерно 210&nbsp;мг | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Многие не знают, что яйцо — это продукт с повышенным содержанием холестерина, его в желтке примерно 210 мг

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

  • Прежде всего нужен отказ или сведение к минимуму употребления жирного мяса. Это такие сорта, как свинина, говядина, баранина, утка, гусь, собственно жир (сало) животных. Опасен видимый жир, его в перечисленных сортах мяса очень много. В мясе, которое рекомендуется в пищу (курица без кожи, индейка, кролик) также содержится жир, но в этом случае его содержание составляет около 10%;

  • также важен отказ или сведение к минимуму употребления быстрых углеводов (сладкие продукты, хлеб), так как избыток углеводов в организме превращается в жиры — запускается так называемый липогенез — и не дает расходоваться собственным жирам организма;

  • полезен отказ или сведение к минимуму употребления сливочного масла, майонеза, яиц. Часто при более углубленном расспросе пациенты даже не знают о том, что яйцо — это продукт с повышенным содержанием холестерина, его в желтке примерно 210 мг.

    — Есть небольшой лайфхак, как употреблять яйца тем, кто хочет снизить холестерин: варите два яйца, но один желток откладываете в сторону и не едите или даже выбрасываете, — говорит врач-терапевт.

  • Полезным будет употребление молочной продукции только с пониженной жирностью — 1%;

  • необходимо включение в рацион большего количества овощей и фруктов, а также круп, рыбы, морепродуктов;

  • пища должна быть преимущественно отварной, приготовленной на пару или запеченной.

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Комментарии
2
Гость
7 апреля, 21:33
Коньяк Коктебель небольшими дозами отлично поддерживает мой организм.
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