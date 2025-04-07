Рекомендуют при приеме статинов. Что за важная добавка и в каких продуктах она содержится

По данным исследований, статины снижают уровень холестерина в среднем на 30–50%. А значит, снижается риск инфарктов и инсультов. Однако эти лекарства имеют длинный список побочных эффектов, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Самый распространенный — миопатия, болезнь, при которой разрушается мышечная ткань, что приводит к мышечной боли, слабости, постоянной усталости и вялости, вплоть до атрофии.
«Частота возникновения миопатии, вызванной статинами, составляет 27,8%. Однако этот показатель может меняться в зависимости от дозировки препарата, пола пациента, генетической предрасположенности, исходного состояния здоровья и сопутствующих заболеваний», — говорится в обзоре ученых Калифорнийского института поведенческой нейронауки и психологии.
Миопатия — самая частая причина, из-за которой примерно один из пяти пациентов прекращает прием статинов на год и более долгий период. Считается, что эта патология развивается из-за дефицита коэнзима Q10, к которому приводит терапия статинами.
Коэнзим Q10 — витаминоподобное соединение, которое встречается в материалах растительного и животного происхождения. Эта жирорастворимая молекула присутствует в каждой клетке нашего организма. Коэнзим Q10 участвует в аэробном клеточном дыхании и в обмене энергией в клетках. Он поддерживает сердечную мышцу, помогает иммунной системе и нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают старение.
В каких продуктах больше всего коэнзима Q10 (концентрация вещества в 1 кг)
Соевое масло — 92–220 мг;
свиное сердце — 118–282 мг;
куриная печень — 116–132 мг;
говяжье сердце — 113 мг;
куриные сердечки — 92–192 мг;
кукурузное масло — 100–139 мг;
оливковое масло — 109–160 мг;
рапсовое масло — 63–74 мг;
арахисовое масло — 77 мг;
говяжья печень — 39–50 мг;
свиная печень — 22–54 мг;
арахис жареный — 27 мг;
фисташки жареные — 20 мг;
семена кунжута — 17–23 мг;
грецкие орехи сырые — 19 мг.
Однако учтите, что коэнзим Q10 чувствителен к термической обработке. Так, при жарке концентрация этого вещества в продукте может снизиться на 14–32%.
Чем еще полезен коэнзим Q10
Уже после 20 лет выработка коэнзима Q10 начинает снижаться, а к 35 годам может появиться дефицит этого вещества. Кроме возраста, на уровень коэнзима Q10 влияют сердечно-сосудистые патологии (например, кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца), онкологические и дегенеративные заболевания.
Помимо того, что коэнзим Q10 рекомендован при приеме статинов, он обладает и другими полезными свойствами:
является мощным антиоксидантом, который препятствует преждевременному старению;
улучшает энергетические обменные процессы;
помогает иммунитету;
снижает уровень «плохого» холестерина у людей с диабетом;
разжижает кровь;
снижает систолическое (верхнее) артериальное давление;
помогает восстановлению клеток;
облегчает мигрени, снижая частоту головных болей;
повышает работоспособность.
Как питаться, чтобы снизить холестерин
Ранее врач рассказал, каким образом смена питания может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, эти правила помогут снизить вес.
Прежде всего нужен отказ или сведение к минимуму употребления жирного мяса. Это такие сорта, как свинина, говядина, баранина, утка, гусь, собственно жир (сало) животных. Опасен видимый жир, его в перечисленных сортах мяса очень много. В мясе, которое рекомендуется в пищу (курица без кожи, индейка, кролик) также содержится жир, но в этом случае его содержание составляет около 10%;
также важен отказ или сведение к минимуму употребления быстрых углеводов (сладкие продукты, хлеб), так как избыток углеводов в организме превращается в жиры — запускается так называемый липогенез — и не дает расходоваться собственным жирам организма;
полезен отказ или сведение к минимуму употребления сливочного масла, майонеза, яиц. Часто при более углубленном расспросе пациенты даже не знают о том, что яйцо — это продукт с повышенным содержанием холестерина, его в желтке примерно 210 мг.
— Есть небольшой лайфхак, как употреблять яйца тем, кто хочет снизить холестерин: варите два яйца, но один желток откладываете в сторону и не едите или даже выбрасываете, — говорит врач-терапевт.
Полезным будет употребление молочной продукции только с пониженной жирностью — 1%;
необходимо включение в рацион большего количества овощей и фруктов, а также круп, рыбы, морепродуктов;
пища должна быть преимущественно отварной, приготовленной на пару или запеченной.