«В этом капкане легко оказаться»: существует ли «весеннее обострение» и как пережить смену сезонов без болезней

Весна — время роста заболеваемости ОРВИ Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Весной, несмотря на потепление и расцвет природы, многие чувствуют ухудшение состояния здоровья. В этот период возрастает риск подхватить ОРВИ, появляются симптомы нехватки витаминов, а также ухудшается психологическое состояние. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с медиками о том, почему такое происходит и как снизить риски проблем со здоровьем весной.

Сезон ОРВИ

Есть несколько причин, по которым весной люди чаще болеют ОРВИ. Во-первых, нестабильность погоды и повышенная влажность. Как объяснил врач-терапевт Олег Загорулько, такие погодные условия создают комфортную среду для вирусов и бактерий.

Во-вторых, холодный воздух на улицах и сухой в помещениях приводит к тому, что возникает сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей. В результате барьерная функция снижается.

В-третьих, распространению вирусов способствует долгий и близкий контакт большого количества людей в закрытых помещениях.

— Можно снизить риск заражения. Профилактика гриппа — вакцинация, которая проходит в начале осени. Сейчас стоит избегать перегрузок, стрессов, перенапряжения, которые снижают иммунитет. Важен достаточный прием витаминов, правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, — рекомендует Ольга Березовская, врач-терапевт высшей категории, сотрудник центра семейной медицины «Здравица».

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Другие важные меры профилактики ОРВИ: мытье рук с мылом, употребление достаточного количества жидкости, проветривание жилых и рабочих помещений. При этом, если воздух дома сухой, то его нужно увлажнять. Также важно уменьшить количество контактов с уже заболевшими людьми.

Тем, у кого есть хронические заболевания, особенно болезни легких, нужна вакцинация от гриппа и пневмококка, чтобы снизить риски таких осложнений ОРВИ, как бронхит и пневмония. Но перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли противопоказаний для процедуры.

«Весенний авитаминоз — это миф»

В современном мире в развитых странах маловероятно возникновение авитаминоза. Большинство полезных веществ поступают в организм с пищей, а при разнообразном питании проблем, как правило, не возникает.

— Весенний авитаминоз — это миф, так как связи между уровнем витаминов в организме и временем года нет, а развитие самого авитаминоза крайне маловероятно из-за доступности поступления витаминов с продуктами питания в любое время года, — говорит Олег Загорулько, врач медицинского центра «Медикал Он Груп».

Терапевт отметил, что чаще возможно возникновение гиповитаминоза, то есть снижения уровня витаминов. Обычно оно связано с наличием острых или хронических заболеваний, а также с особенностями питания и не зависит от времени года.

Добавляйте в рацион овощи и фрукты, чтобы витамины поступали в организм в достаточном количестве Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











У тяжелого авитаминоза есть специфические признаки. При дефиците витамина С развивается цинга. При отсутствии витамина В1 — болезнь бери-бери, которая характеризуется общей слабостью, нарушением чувствительности. Если в организме ребенка не хватает витамина D, то развивается рахит.

У гиповитаминоза специфических симптомов нет. Обычно он проявляется в виде общей слабости, утомляемости, потливости, снижения толерантности к обычным физическим нагрузкам.

Другими симптомами недостатка витаминов или микроэлементов, добавила Ольга Березовская, могут быть сухость кожи, выпадение волос, слабость, астения, появление заед в уголках губ, расслоение ногтей. Но это неспецифические признаки, и при их возникновении нужно обратиться к врачу, чтобы определить точную причину проблемы.

Также врач отметила, что у многих встречается дефицит витамина D. Это объясняется в том числе тем, что в рационе обычно мало рыбы, богатой этим витамином. Другой фактор — недостаток солнечного света.

Постоянная слабость, усталость или другие негативные симптомы — повод обратиться к врачу Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Определить недостаток того или иного витамина может только врач. В случае дефицита каких-то веществ в организме необходимо подбирать препараты с лечебной дозировкой, это также может сделать только медик. Заниматься самолечением не нужно.

Для профилактики гиповитаминоза нужно придерживаться здорового питания: употреблять растительный и животный белок, сезонные овощи, фрукты и ягоды (в том числе и замороженные), крупы.

«Весеннее обострение»

При этом в межсезонье действительно может возникать ухудшение психического состояния. В это время увеличивается продолжительность светового дня, организм перестраивается, меняются биоритмы.

— Люди, имеющие генетическую предрасположенность к возникновению патологических изменений психики, и те, кто уже в своей жизни сталкивался с выставленными диагнозами, могут почувствовать ухудшение. Им может быть сложно адекватно воспринимать изменения, могут возникнуть тревога и беспокойство, — объяснила клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Вероника Антропова.

Психолог обращает внимание на то, что в большинстве случаев обострение симптомов характерно для людей с эндогенными психическими заболеваниями. К таким относятся, например, биполярное аффективное расстройство и депрессия. Их важно лечить под контролем психиатров.

Физические нагрузки помогают ментальному здоровью Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Но дискомфорт и ощущение психологического неблагополучия характерны и для здоровых людей. Среди причин Вероника Антропова называет большие ожидания, которые могут возникать при смене сезона, убеждения в том, что весной что-то должно измениться. В результате появляются дополнительные требования к себе, а те достижения, которые уже есть, — обесцениваются.

— В медиапространстве весьма активно происходит трансляция так называемого успешного успеха — постоянной гонки за чем-то большим, зачастую даже недосягаемым, стремление провести каждую минуту своего времени с максимальной пользой. В психологии выделяется термин «токсичная продуктивность» — это своеобразный капкан, в котором легко оказаться, застрять и получить симптомы выгорания, — констатирует психолог.

Для того чтобы снизить риск возникновения психологического дискомфорта весной и в другие месяцы, нужно придерживаться нескольких правил. В первую очередь важен баланс между работой и отдыхом. Люди часто пытаются заработать больше и поэтому откладывают выходные и отпуск на потом.

— Лучше дать себе время на небольшой отдых сейчас, набраться сил, помочь организму восстановить свои ресурсы и дальше работать, нежели доводить себя до морального или даже физического истощения. А в таком случае небольшим отдыхом уже не отделаешься, — акцентирует внимание Вероника Антропова.

Другой важный момент — качество и количество сна. При регулярном недосыпе человек испытывает хронический стресс. Это, в свою очередь, может способствовать возникновению заболеваний. Важна и физическая активность, потому что она способствует улучшению психологического благополучия и укреплению иммунитета. Также специалист рекомендует чаще бывать на свежем воздухе.

— Имеет значение обстановка вокруг. Вы напрямую можете повлиять на то, что и кто вас окружает, — говорит КПТ-терапевт. — Не стесняйтесь разговаривать и делиться своим самочувствием с близкими людьми, просите поддержки, если вы в ней нуждаетесь. Создавайте для себя комфортные условия дома и на рабочем месте.

При ухудшении настроения, снижении интереса к окружающему миру, ощущении отсутствия перспектив, негативных мыслях, нарушении сна, аппетита и памяти нужно обратиться за помощью к специалисту. Если вовремя найти проблему, то это поможет изменить ситуацию.

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