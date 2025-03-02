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Здоровье Какая ягода разрушает самые агрессивные раковые опухоли? Бабушкин рецепт

Какая ягода разрушает самые агрессивные раковые опухоли? Бабушкин рецепт

Развитие рака, в том числе опухолей мозга, благодаря этим плодам останавливается

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3 комментария
Ягоды-спасительницы | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЯгоды-спасительницы | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Ягоды-спасительницы

Источник:

Российские ученые обнаружили, что шиповник содержит 48 полезных соединений, которые могут оказывать противораковое воздействие. Они, благодаря антиоксидантным свойствам, замедляют в том числе опухоли мозга. Также шиповник укрепляет иммунную систему, что важно для борьбы с раковыми клетками. «Доктор Питер», ознакомившись с научными исследованиями, рассказывает о целебных свойствах ягод.

Еще наши бабушки считали шиповник символом молодости и красоты. Они знали, что эта ягода — лидер по содержанию витамина С, одного из главных антиоксидантов. Для сравнения: 100 г лимона содержит 40 мг этого витамина, а такая же порция шиповника — 650 мг.

Кроме того, шиповник насыщен витаминами молодости А, B2, К и Е, а также содержит мощный антиоксидант бета-каротин.

Но на этом польза не заканчивается. В недавнем исследовании группа российских ученых выявила в шиповнике 48 новых полезных соединений. Причем многие из них способны бороться с раком.

Например, фенольное соединение яцеозидин. Исследования показали, что это вещество способно разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга, при которой в течение пяти лет выживает менее 5% пациентов.

— Яцеозидин подавляет рост, выживание, миграцию и инвазию клеток глиобластомы, усиливая их гибель. Наши данные предполагают, что яцеозидин имеет потенциально терапевтический эффект у пациентов с мультиформной глиобластомой, — говорится в исследовании южнокорейских ученых 2021 года.

Кроме того, в шиповнике обнаружили цирсилиол. Это еще один представитель флавоноидов, который обладает противоинфекционной и противогрибковой активностью. Но самое ценное в цирсилиоле — его способность бороться с раком кожи, толстой кишки и остеосаркомой (опухолью костной системы).

— Цирсилиол является потенциальным кандидатом на лечение рака толстой кишки и действует путем подавления митофагии (процесс уничтожения митохондрий, вырабатывающих энергию для клеток. — Прим. ред.), — сообщают исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун (Китай).

По словам российских ученых, в порции шиповника содержится около 6,5% полезных веществ, которые можно извлечь. Экстракт полезных соединений авторы получили, используя углекислый газ под давлением 200–250 атмосфер.

— В отличие от органических растворителей (метанол, этанол, ацетон и n-гексан), углекислый газ легко удаляется из полученного продукта. Он нетоксичный, невоспламеняющийся, относится к возобновляемым ресурсам и считается самым экологичным зеленым растворителем, — объясняют исследователи.

Образцы для экспериментов ученые собрали на Камчатке. Всего использовали три вида ягод: шиповник иглистый (Rosa acicularis), шиповник тупоушковый (Rosa amblyotis) и шиповник морщинистый (Rosa rugosa). Что удивительно, состав трех одинаковых по роду растений совпал лишь на 22%. А самым полезным оказался шиповник иглистый. В нем нашли 84 уникальных соединения, которые не удалось обнаружить в других ягодах.

— Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств, — уверен доктор биологических наук Кирилл Голохваст.

Кирилл Голохваст — директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО.

Ранее мы рассказывали о 9 симптомах рака.

— Первые признаки рака могут различаться в зависимости от типа опухоли и ее расположения, однако существует ряд симптомов, свидетельствующих о вероятном злокачественном процессе, — поясняет профессор Оксана Драпкина.

Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.

По словам Оксаны Драпкиной, не стоит оставлять без внимания следующие 9 симптомов. Они говорят о проблемах со здоровьем, в том числе и о наличии опухоли.

1. Необъяснимое похудение

Один из главных признаков того, что с вами что-то не так. Стоит показаться врачу, если за последние полгода вы потеряли как минимум 5% от общей массы тела, при этом не меняли пищевые привычки и не занимались спортом.

— Это происходит из-за того, что быстро растущая опухоль забирает много питательных веществ. Кроме того, интоксикация организма продуктами распада опухоли ведет к снижению аппетита. Симптом часто встречается при раке поджелудочной железы, легких и желудка, — поясняет врач.

2. Постоянная усталость

Речь идет об усталости, которая длится неделями и месяцами. Вам не помогает отдых, любимое хобби тоже перестало возвращать к жизни.

Усталость возникает из-за действия веществ, которые продуцирует сама опухоль, а также из-за ухудшения аппетита, депрессии и недостатка физической активности.

3. Кашель и охриплость

Если вы кашляете из-за бронхита, например, то все симптомы должны пройти в течение месяца. Однако если вы не страдаете от боли в горле, насморка и других симптомов ОРВИ, но вас мучит сильный кашель, то стоит насторожиться. Может добавиться и осиплость голоса: есть вероятность опухоли легкого или гортани.

Если кашель сопровождается кровохарканьем, то это очень тревожный звоночек. Скорее покажитесь врачу.

4. Нарушение глотания

Это частый признак опухоли пищевода или гортани. Проблемы с глотанием происходят из-за сужения просвета пищевода растущей опухолью. Вначале человеку сложно глотать твердую еду, а позже — жидкую пищу и воду.

О других 5 признаках рака читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Рак Шиповник Раковые опухоли Рак мозга Антиоксидант
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Комментарии
3
Гость
27 минут
Больше таких статей и врачи нам вовсе не нужны будут
Гость
20 минут
Весьма интересный заголовок. Т.е. бабушки лучше высококвалифицированных специалистов-онкологов знают как бороться опухолями.
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