«Напрашивались в гости, чтобы заразиться специально!» Инфекционист — о том, стоит ли вести ребенка на «ветряночную вечеринку»

Из-за высокой заразности большинство людей успевают переболеть инфекцией до 10 лет Источник: Mom.life











Ветрянка — та самая инфекция, которой болели почти все россияне. Чаще всего она поражает детей до 10 лет. Но иногда ее подхватывают уже взрослыми, и тогда болезнь протекает в разы тяжелее.

Поэтому часто родители стараются сделать так, чтобы их дети переболели ветрянкой как можно раньше. Для этого кто-то ведет ребенка в детский сад во время карантина, а другие и вовсе закатывают «ветряночные вечеринки».

Безопасно ли это? Действительно ли лучше переболеть ветряной оспой в детстве, чем во взрослом возрасте? И нужно ли делать прививку, которая не входит в Национальный календарь вакцин? MSK1.RU задал эти вопросы инфекционисту.

Как болеют ветрянкой

Ветряная оспа (ветрянка) — это острое инфекционное заболевание, которое поражает кожные покровы и нервную систему. Ее вызывает вирус герпеса 3-го типа Varicella Zoster. Болезнь передается воздушно-капельным путем и очень заразна.

Основные симптомы ветрянки — высокая температура, головная боль, потеря аппетита и характерная сыпь. На коже заболевшего появляются наполненные жидкостью пузырьки, которые сильно зудят. Через 7–10 дней они покрываются корочкой и со временем полностью исчезают.

Источник: Mom.life











Заболеваемость ветрянкой повышается в холодное время года. Из-за высокой заразности большинство людей успевают переболеть инфекцией до 10 лет. У людей старше 15 лет она встречается в 10% случаев и протекает значительно тяжелее. Поэтому часто родители стараются сделать так, чтобы их дети переболели ветряной оспой как можно раньше.

Для этого некоторые не забирают своих детей из детского сада во время карантинов, а кто-то даже устраивает «ветряночные вечеринки». По-простому, здорового ребенка приводят к заболевшему, чтобы он заразился вирусом и переболел под надзором взрослых.

«Ветряночные вечеринки»

Родителей, которые готовы отправить своего ребенка в гости к больному ветрянкой, не так много. И все-таки «ветряночная вечеринка» остается популярным методом выработать иммунитет к болезни.

— Мой старший заболел в декабре. Не представляете, сколько людей напрашивались в гости с детьми, чтобы заразиться специально! — рассказала Татьяна из Уфы. — Я говорила: «Сто раз подумайте!» Мой сын был весь в прыщах, просто живого места не было! Соседка зашла, но так и не заболела. А вот племяшка заразилась по полной.

На сервисе Mom.life некоторые мамы даже дают советы, как точно заразиться на таких «вечеринках».

— Первые 5–10 суток попасть надо, желательно пока сыпет, — порекомендовала Анастасия из Воронежа.

— Я болела в детстве, а муж взрослым. У мужа был ад. Поэтому я за такие «вечеринки». Но если нет взрослых в семье, которые не болели. Кому-то везет, легко переносят, а кому-то достается жесть, — написала Светлана из Новокузнецка.

Карантин в детском саду

Другой метод выработки иммунитета — водить ребенка в садик во время ветряных карантинов. Правда, дети далеко не всегда заражаются инфекцией в таком случае, рассказала MSK1.RU москвичка Диана.

— Я бы хотела, чтобы мои дети переболели ветрянкой до школы. В детском саду было несколько карантинов по этому вирусу, старались не пропускать в эти дни, но мои дети не заболели. Старшая уже пошла в 1-й класс, осенью у них был карантин 2,5 месяца. Дети болели по очереди, но не моя. В детском саду у младшей тоже прошлой осенью был карантин, и тоже не заболела, — объяснила Диана.

Жительница столицы допускает, что ее дети переболели ветряной оспой в легкой форме и просто этого не заметили. Чтобы это проверить, им нужно сдать анализ на антитела. Если же иммунитета нет, то Диана планирует сделать детям прививку, «так как чем старше возраст, тем сложнее переносится заболевание».

Прививка, которой нет

Чтобы защититься от ветрянки, можно также сделать прививку. Сейчас в России зарегистрирована только одна вакцина против инфекции — «Варилрикс» от британской фармкомпании GSK. Но найти ее в аптеках не так просто. Например, в «Горздраве», «Вита Экспресс», «Асне» прививки нет.

Источник: Gorzdrav.org











Источник: Vitaexpress.ru











— В 2024 году рынок получил 281,3 тысячи доз — это на 21% меньше, чем в 2023 году. Сейчас на рынке доступно два препарата, основной — «Варилрикс», и еще в феврале прошлого года прошла небольшая поставка комбинированного препарата «Приорикс тетра», который помимо оспы содержит компоненты кори, краснухи и паротита, — рассказал MSK1.RU директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Владимир Беспалов.

Кроме того, вакцина от ветряной оспы не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому сделать ее можно либо дома, либо в платных клиниках. Стоимость варьируется от 3 до 10 тысяч рублей.

Как лучше выработать иммунитет — ответ инфекциониста

В последнее время ветрянка всё чаще приводит к бактериальным осложнениям: в организме заболевшего развивается стафилококковая или стрептококковая инфекция. Они могут возникнуть у пациентов любого возраста, отметила врач-инфекционист Елена Мескина.

— Ветряночный вирус очень сильно стимулирует их активность, и мы получаем тяжелые бактериальные осложнения на фоне ветряной оспы. Кроме того, могут быть энцефалиты, различного рода поражения почек, внутренних органов, — рассказала MSK1.RU профессор кафедры педиатрии МОНИКИ.

Ветрянка очень опасна и для беременных — она приводит к тяжелой пневмонии. Еще инфекция тяжело протекает у новорожденных. А в детском возрасте болезнь действительно проходит легче. Однако заражать своего ребенка специально врач не рекомендует.

— Я категорически против таких методов, потому что невозможно предугадать, как ветряночная оспа будет протекать. У девяти человек она протечет легко, но у десятого может дать тяжелые осложнения. От количества вируса, который попал в организм, будет зависеть форма тяжести, — объяснила MSK1.RU Елена Мескина.

Специально искать контакт, тем более длительный, чтобы понадежнее, не нужно. Елена Мескина врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ

Выработанный после перенесенной инфекции иммунитет оказывается сильнее, чем после вакцинации. Однако привитый ребенок еще не раз встретится с ветрянкой, и не заболеет, а «получит новую тренировку», подчеркнула инфекционист.

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Ранее в Москве от ветрянки умерла годовалая девочка — ее родители отказывались везти ребенка в больницу и лечили инфекцию зеленкой дома. Малышка скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.