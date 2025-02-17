«Этот сезон абсолютно нетипичный». Грипп переехал из зимы в весну: почему так вышло и чем это грозит

В этом году подъем гриппа сместился на позднюю зиму и весну. Врачи рассказали, как это на нас повлияет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Скоро весна, а грипп только набирает обороты. Врачи говорят, что это нетипичная картина, такое бывает редко. Это значит, что в марте вместо наслаждения теплым солнцем и капелью многие могут разболеться. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что происходит и как уберечь себя и близких.

— Этот сезон абсолютно нетипичный относительно всех сезонов респираторных инфекций, которые я помню. Обычно грипп идет с конца ноября, активно болеют в декабре–январе, в феврале всё идет на спад. Но в этот раз в первые зимние месяцы гриппа практически не было, а сейчас как раз рост. То есть в этом сезоне всё наоборот, — говорит Татьяна Гребнева, педиатр, заместитель главврача клиники «Детский доктор» (Екатеринбург).

Она рассказала, что в конце января начался небольшой подъем заболеваемости. Лидирует грипп А — свиной H1N1, и чаще, чем обычно, встречается грипп B.

По наблюдению врачей, грипп А, как правило, чаще вызывает болезни уха, чем грипп В, а грипп В больше опасен судорогами, рвотой и диареей. Но всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

— Всегда лидирует грипп A, им болеют чаще во время подъема заболеваемости, а грипп B обычно идет хвостом в феврале. А сейчас они на равных, порой даже лидирует B.

Сейчас грипп только начинает разворачиваться, и что будет — неизвестно. Он может дать большой подъем — и будет нетипичный для сезона подъем гриппа A, — а может пройти короткими, маленькими вспышками внутри коллективов. Татьяна Гребнева педиатр, заместитель главврача клиники «Детский доктор»

Эксперт видит несколько причин происходящего. Первая — нетипично теплая зима. Чем холоднее на улице, тем суше воздух и тем чаще мы проводим время в помещениях: вирусам легче прикрепиться к высохшей слизистой. Раз зима теплая, этого не происходит, а значит меньше людей заражается и нет взрывного роста.

Вторая причина — разобщение детей во время подъемов заболеваемости. Ковид научил нас быстро переходить в режим онлайн, и система образования подстроилась под эти ограничения. Теперь учить детей на дистанте гораздо проще. Как только процент заболевших в классе превышает норму, детей отправляют по домам. Раз они не контактируют, то перестают заражать друг друга.

— Я больше всё-таки связываю это с климатическими условиями. Если посмотреть на регионы, где теплые зимы, например на Краснодарский край — там обычно нет высоких подъемов заболеваемости гриппом, он проходит единичными случаями. Общалась с коллегами из Москвы, у них такая же ситуация, как на Урале, — отмечает Татьяна Гребнева.

Как защититься?

Если вы привиты от гриппа, правила привычны и просты: чтобы не заразиться, нужно высыпаться, заниматься спортом, желательно гулять на свежем воздухе, полноценно питаться и регулярно проветривать помещение, следить за влажностью воздуха. При появлении симптомов ОРВИ следует остаться дома, уйти на больничный или удаленку, в случае болезни детей — не вести их в садик, школу и секции.

Последнее особенно важно. Врачи отмечают, если детей в садике или школе отправили на карантин, нужно отнестись к этому серьезно. Если при этом они будут продолжать ходить в кружки дополнительного образования и секции, разобщения не случится и все дружно заболеют.

Врачи предупредили, что сейчас циркулируют штаммы гриппа A и B, и это, скорее всего, даст длительный, но не резкий подъем заболеваемости Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











А если вы еще не привиты, Татьяна Гребнева считает, что это стоит сделать. Сейчас заболеваемость гриппом невысокая и можно успеть сформировать антитела: они формируются 7–14 дней. Но в это время нужно ограничить контакты с людьми, чтобы не заболеть, потому что грипп уже ходит среди горожан. Желательно приостановить встречи с друзьями и по возможности перевестись на удаленную работу.

Почему в этом сезоне грипп будет с нами долго?

Другой врач, эпидемиолог, подтвердил, что этот сезон отличается от предыдущих. Он объяснил, что если преобладает грипп A, то подъем заболеваемости в среднем идет 6–8 недель (этот период может меняться в зависимости от того, сколько населения привито). Но, по наблюдениям Татьяны Гребневой, которую мы цитировали выше, грипп B в этом сезоне не уступает. Что же это значит?

— Если активно распространяется грипп B, подъем заболеваемости может быть не таким резким, однако он будет длиться 10–12 недель . То есть болеть мы можем до мая, — отметил эпидемиолог. — Но почему, если люди привиты? В трехвалентной вакцине, которой прививается большинство, есть три штамма гриппа, которые спрогнозировали эксперты ВОЗ на грядущий сезон. В четырехвалентную, которую вводят только беременным, пожилым с хроническими заболеваниями и за свой счет, включен еще один из штаммов гриппа B. В этом году этот четвертый штамм также циркулирует в популяции и от него защищено меньше людей.

Поэтому врачи рекомендуют выбирать четырехвалентную вакцину от гриппа, если есть возможность. Но трехвалентная тоже поможет организму справиться с гриппом, если человек заболеет. Всегда более защищены те, кто привился.

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