Как понять, что у вас непереносимость лактозы: 5 симптомов, на которые вы зря не обращали внимания

Лактоза, или, по-другому, молочный сахар — дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. Она входит в состав молока млекопитающих, придает ему сладковатый вкус, очень важна для развития новорожденных. Именно из лактозы дети получают половину нужной энергии.

Для того чтобы лактоза правильно усваивалась, в игру вступает фермент лактаза.

— В норме лактоза расщепляется в организме на простые сахара, — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Поддерживает этот процесс специальный пищеварительный фермент — лактаза. У людей, которые не переносят молочные продукты, лактазы очень мало. Поэтому молочный сахар — лактоза — остается в кишечнике, где и сбраживается.