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Здоровье Сбросила 60 кг: мать двоих детей показала, как выглядела до и после похудения — видео

Сбросила 60 кг: мать двоих детей показала, как выглядела до и после похудения — видео

Ольга Ващенко сбросила лишний вес и вдохновила всю семью

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58-летняя Ольга Ващенко превратилась из 130-килограммовой пышки в 70-килограммовую стройняшку. Путь к стройности занял один год. Как это было — смотрите в видео чуть выше.

Ольга всегда страдала от больших форм. Они передались ей по наследству от бабушки и мамы: это подтверждают фото, которые бережно хранятся в альбомах. Уже в 20 лет, когда родилась дочь Анастасия, Ольга весила 130 килограммов.

В погоне за фигурой мечты она изнуряла себя диетами, спортом и таблетками.

— Каждый килограмм требовал колоссальной силы воли. Чтобы сбросить хоть немного, нужна была постоянная активность. Я занималась фитнесом, танцем живота, ходила на аэробику. И без диеты это мало работало. Была у меня даже кодировка, ради которой я ездила в Москву и благодаря которой я сбросила 70 килограммов. Всё вернулось. Были и таблетки. Мне кажется, что многие толстячки через это прошли в 90-е годы.

В итоге Ольга прибегла к гастрошунтированию. Вслед за ней — дети и муж. После многолетней борьбы с лишним весом Ольга открыла для себя новые хобби, такие как сварка металла и садоводство. Ее супруг тоже не остался в стороне и увлекся пчеловодством. Детей же настигли перемены в личной жизни.

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