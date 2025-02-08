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Здоровье обзор Маскируется под усталость: 6 неочевидных симптомов диабета — сколько вы насчитаете у себя?

Маскируется под усталость: 6 неочевидных симптомов диабета — сколько вы насчитаете у себя?

Врачи рассказали, чем опасна латентная форма этого заболевания

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Скрытый диабет как сосед с перфоратором: сначала ты не догадываешься о его существовании, но однажды он громко заявит о себе | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСкрытый диабет как сосед с перфоратором: сначала ты не догадываешься о его существовании, но однажды он громко заявит о себе | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Скрытый диабет как сосед с перфоратором: сначала ты не догадываешься о его существовании, но однажды он громко заявит о себе

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Вы постоянно чувствуете усталость, следите за весом и регулярно пьете воду, а бока неуклонно растут? Возможно, ваш организм уже подает сигнал бедствия и намекает, что у вас может быть скрытый сахарный диабет. Он тот еще коварный тип: вроде бы все жизненные показатели в норме, но на самом деле болезнь уже подкралась. Как понять, что пора бить тревогу, и какие сигналы нельзя игнорировать, узнали у врачей.

Что такое скрытый диабет

Скрытый, или латентный диабет — это состояние, когда уровень глюкозы в крови повышен, но симптомы заболевания еще не проявляются. Это так называемый преддиабетический период, и его важно вовремя обнаружить, чтобы предотвратить развитие полноценного диабета.

— Как такового понятия «скрытый диабет» не существует, но есть состояния, приближенные по показателям к диабету. Их мы называем «преддиабет», — объясняет эндокринолог Ольга Рождественская. — Ранняя диагностика позволяет избежать развития диабета. То есть преддиабет — это обратимо.

Ольга Рождественская — врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог. Специалист по андрологии и гинекологической эндокринологии. Кандидат медицинских наук. Международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья. Член Российской, Американской, Китайской ассоциации эндокринологов.

— При нормальном уровне глюкозы организм использует инсулин для транспортировки сахара в клетки, обеспечивая их энергией, — рассказывает врач УЗИ Татьяна Чалигава. — При преддиабете организм начинает терять способность правильно реагировать на инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Это состояние называется инсулинорезистентностью. Если не принять меры, то со временем это может привести к сахарному диабету второго типа.

Татьяна Чалигава, врач УЗИ, заведующая УЗИ-подразделением ГБУЗ г. Дубна.

Чем отличается скрытый диабет от других типов диабета

Скрытый диабет представляет собой промежуточное состояние между здоровым метаболизмом глюкозы и полноценным заболеванием. Врачи отмечают, что основные отличия заключаются в следующем:

  • при преддиабете уровень глюкозы выше нормы, но ниже порога, установленного для диагностики сахарного диабета;

  • преддиабет часто протекает без выраженных симптомов, тогда как сахарный диабет первого и второго типа сопровождается явными клиническими проявлениями — сильной жаждой, частыми позывами к мочеиспусканию, слабостью и потерей веса;

  • преддиабет существенно повышает риск развития сахарного диабета второго типа и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний;

  • в отличие от сахарного диабета первого и второго типа, преддиабет можно полностью устранить, если изменить образ жизни и контролировать вес.

Симптомы скрытого диабета

Латентный диабет часто протекает без ярко выраженных симптомов, однако некоторые признаки могут указывать на проблему:

  1. Повышенная жажда и частое мочеиспускание. Организм пытается избавиться от избытка глюкозы через почки, что приводит к увеличению объема мочи и, соответственно, к повышенной потребности в жидкости.

  2. Усталость и слабость. Недостаточное использование глюкозы клетками приводит к дефициту энергии, что проявляется в виде общей усталости и слабости.

  3. Размытое зрение. Повышенный уровень глюкозы в крови может вызывать отек хрусталика глаза, что приводит к временному ухудшению зрения.

  4. Замедленное заживление ран. Высокий уровень сахара в крови негативно влияет на кровообращение и иммунную систему, замедляя процесс регенерации тканей.

  5. Инфекции кожи и мочеполовой системы. Повышенное содержание глюкозы создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

  6. Потеря веса без видимых причин. Несмотря на повышенное потребление калорий, организм не способен эффективно использовать энергию, что может приводить к потере веса.

— Это основные симптомы, которые может у себя заметить пациент. Но далеко не всегда это история про нарушение углеводного обмена, про диабет и преддиабет, — отмечает Ольга Рождественская. — Допустим, железодефицитная анемия имеет такие же симптомы, как и преддиабет. Нужно всё диагностировать и вообще мотивировать людей к самодиагностике.

— Если вы заметили у себя похожие симптомы, обратитесь к врачу для проведения необходимых анализов, — призывает медсестра Ольга Пискунова. — Ранняя диагностика и коррекция образа жизни поможет предотвратить переход преддиабета в сахарный диабет и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ольга Пискунова — старшая медсестра отделения анестезиологии, реанимации, терапии ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

Как обнаружить скрытый диабет

Врага нужно знать в лицо, и для точной диагностики скрытого диабета медики используют несколько лабораторных тестов:

  1. Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Этот тест показывает средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Нормальный показатель составляет менее 5,7%. Уровень HbA1c от 5,7 до 6,4% указывает на преддиабетическое состояние.

  2. Тест на толерантность к глюкозе. Пациенту дают выпить раствор глюкозы, а затем измеряют уровень сахара в крови через определенные промежутки времени. Если уровень глюкозы через два часа после приема раствора составляет от 140 до 199 мг/дл, это свидетельствует о преддиабете.

  3. Исследование уровня глюкозы натощак. Проводится после восьмичасового голодания. Показатель от 100 до 125 мг/дл указывает на преддиабет.

  4. Пульсоксиметрия. Этот метод используется для измерения насыщения кислородом артериальной крови. Он позволяет оценить общее состояние здоровья пациента и выявить возможные осложнения, связанные с нарушением обмена веществ.

Иногда человека беспокоит плохое самочувствие, и о скрытом диабете пациент может узнать на УЗИ.

— Ультразвуковое исследование не позволяет напрямую диагностировать скрытый диабет, но оно помогает выявить изменения в органах и тканях, которые могут быть связаны с нарушением углеводного обмена, — объясняет Татьяна Чалигава. — Если у вас есть подозрения на развитие сахарного диабета, обязательно обратитесь к врачу для проведения комплексного обследования.

Почему возникает скрытый диабет

Диабет, даже латентный, не возникает у человека на ровном месте. Его появление связано с образом жизни, недостаточной активностью, питанием, а также другими болезнями.

— Факторы риска, безусловно, — это лишняя жировая масса тела и неалкогольная жировая болезнь печени. Они могут ускорить наступление преддиабета и затем — диабета, — предупреждает Ольга Рождественская.

Медики отмечают, что чрезмерное потребление рафинированных углеводов, сахаров и жирной пищи может привести к нарушению углеводного обмена и развитию инсулинорезистентности. К таким же последствиям ведет и стресс из-за повышения уровня кортизола.

— Влияет и генетическая предрасположенность: наличие близких родственников с сахарным диабетом второго типа увеличивает вероятность развития преддиабета, — подчеркивает Ольга Пискунова. — К тому же с возрастом вероятность развития преддиабета увеличивается, особенно после 45 лет. В группе риска и женщины с синдромом поликистозных яичников, у которых часто наблюдается инсулинорезистентность.

Как остановить латентный диабет

К счастью, преддиабет можно контролировать и даже обратить вспять. Основные рекомендации включают изменение образа жизни.

— Не допустить перехода в диабет поможет правильное питание, регулярные физические упражнения и отказ от вредных привычек, — советует Татьяна Чалигава. — Контролируйте вес: снижение избыточной массы тела помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину. В некоторых случаях врач может назначить препараты, чтобы снизить уровень сахара в крови.

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