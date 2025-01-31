Полезна для сердца и сосудов и снижает холестерин: почему эту рыбу нужно покупать именно сейчас и как готовить

Навага — это морская рыба из семейства тресковых, которая обитает в холодных водах северных морей, включая Белое, Баренцево и Карское. Сезон свежей северной наваги — с января по март. Продавать ее замороженной могут, конечно, в любое время года. Но качество этой рыбки тогда сильно снижается.
Как советуют опытные повара, лучше покупать навагу именно зимой. Ее активно вылавливают после нереста начиная с середины января. К концу месяца — в начале февраля она появляется на прилавках рыбных магазинов. Почти гарантированно рыба будет свежайшей. Именно такая навага максимально полезна для здоровья.
Рыба эта особенно ценится в кулинарии за нежное мясо, низкую калорийность и богатый состав питательных веществ. Однако у наваги есть свои особенности, которые важно учитывать. О них «Доктор Питер» поговорил с врачом Рустемом Садыковым.
Рустем Садыков, диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom.
Навага — что за рыба
— Этот вид рыбы — диетический, в 100 г содержится всего около 70–80 ккал. Она богата белком (легко усваивается организмом), жирными кислотами омега-3 (полезны для сердечно-сосудистой системы), минералами (йод, селен, магний, фосфор), витаминами группы В, А и D, — рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Мясо наваги отличается мягкой текстурой и слегка сладковатым вкусом. Она идеально подходит для варки, запекания или тушения.
— Некоторые люди отмечают, что при поедании наваги возникает зуд или жжение на губах, — продолжает врач. — Это связано с природными веществами, содержащимися в коже рыбы, которые могут раздражать слизистые оболочки. Эффект исчезает после термической обработки и удаления кожи перед приготовлением.
Снижает холестерин и богата йодом
— Навага полезна для сердца и сосудов, жирные кислоты омега-3 укрепляют стенки сосудов, снижают уровень «плохого» холестерина и предотвращают развитие атеросклероза, — продолжает доктор. — Высокое содержание йода делает навагу полезной для людей, страдающих от дефицита этого элемента. Благодаря витамину D и фосфору навага поддерживает здоровье костной ткани и предотвращает остеопороз. Легкое, низкокалорийное мясо хорошо переваривается и подходит для людей с проблемами ЖКТ.
Навагу можно употреблять беременным и кормящим женщинам, так как омега-3 и йод поддерживают развитие плода и здоровье мамы. Для детей она будет полезна для роста и укрепления костной системы. Витамины и минералы помогут замедлить возрастные изменения у пожилых людей.
Кому нельзя
— С осторожностью есть навагу стоит тем, кто страдает от аллергических реакций. Если у вас ранее была аллергическая реакция на морепродукты, стоит избегать употребления наваги или проконсультироваться с врачом, — отмечает Рустем Садыков. — Высокое содержание белка может повышать нагрузку на почки, поэтому нужно быть внимательными, если имеются проблемы с мочевыделительной системой.
При приготовлении для детей важно убедиться, что рыба приготовлена правильно и без костей, чтобы избежать раздражения слизистых или удушья.
Как приготовить навагу
Выбирайте рыбу с упругим мясом, прозрачными глазами и свежим морским запахом. Перед приготовлением удалите кожу, чтобы избежать раздражающего эффекта.
— Навага хороша в запеченном виде, в супах или приготовленная на пару, — советует врач. — Это доступная и полезная рыба, которая может стать отличным дополнением к вашему рациону. Но, как и с любым продуктом, важно учитывать индивидуальные особенности организма.
Врачи в принципе рекомендуют либо тушить еду, либо запекать ее. Это самые полезные способы приготовления, так как они помогают сохранить калорийность блюда и максимум полезных свойств. Однако необязательно совсем отказываться от жарки, чтобы быть здоровыми, говорит диетолог Регина Ахуньянова.
Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог, нефролог, эксперт телеканала «Доктор» — личный сайт.
— Жареная пища давно признана одной из главных проблем современного питания. Всё дело в веществах, которые образуются при высокой температуре. Например, вредны канцерогены — жиры, которые становятся опасными при нагревании, — поясняет врач.
Кроме того, во время жарки может образовываться соединение под названием акриламид. Оно повышает риск развития онкологических заболеваний.
Как обезопасить себя и при этом не отказываться от жарки? Этот способ приготовления пищи можно сделать менее вредным. Вот четыре рабочих варианта от врача.
Жарьте на антипригарной сковороде без масла. Это идеальный вариант для тех, кто хочет снизить количество жиров в рационе. Сухая жарка позволяет сохранить вкус продуктов и сделать блюда более легкими для ЖКТ.
Используйте масла с более высокой температурой дымления. Рисовое рафинированное масло, масло авокадо — ваши помощники на кухне, когда речь заходит о жарке. Они устойчивы к нагреванию и не образуют вредных соединений.
Добавляйте немного воды в сковороду. Те же самые котлеты можно слегка обжарить с обеих сторон, а затем добавить воды и накрыть крышкой, чтобы довести до готовности. Так они не будут плавать в масле и не сгорят.
Готовьте блюда в собственном соку. Продукты, готовящиеся в своей жидкости, сохраняют натуральные свойства, текстуру и вкус без лишних добавок.
Качество готовых блюд во многом зависит от посуды. Например, если на сковороде образовался толстый слой нагара и она плохо очищается, стоит купить новую. Это не тот вид посуды, на котором стоит экономить.