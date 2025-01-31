Полезна для сердца и сосудов и снижает холестерин: почему эту рыбу нужно покупать именно сейчас и как готовить

Навага в магазинах сейчас самая свежая и полезная Источник: iStockphoto











Навага — это морская рыба из семейства тресковых, которая обитает в холодных водах северных морей, включая Белое, Баренцево и Карское. Сезон свежей северной наваги — с января по март. Продавать ее замороженной могут, конечно, в любое время года. Но качество этой рыбки тогда сильно снижается.

Как советуют опытные повара, лучше покупать навагу именно зимой. Ее активно вылавливают после нереста начиная с середины января. К концу месяца — в начале февраля она появляется на прилавках рыбных магазинов. Почти гарантированно рыба будет свежайшей. Именно такая навага максимально полезна для здоровья.

Рыба эта особенно ценится в кулинарии за нежное мясо, низкую калорийность и богатый состав питательных веществ. Однако у наваги есть свои особенности, которые важно учитывать. О них «Доктор Питер» поговорил с врачом Рустемом Садыковым.

Рустем Садыков, диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom.

Навага — что за рыба

— Этот вид рыбы — диетический, в 100 г содержится всего около 70–80 ккал. Она богата белком (легко усваивается организмом), жирными кислотами омега-3 (полезны для сердечно-сосудистой системы), минералами (йод, селен, магний, фосфор), витаминами группы В, А и D, — рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Мясо наваги отличается мягкой текстурой и слегка сладковатым вкусом. Она идеально подходит для варки, запекания или тушения.

— Некоторые люди отмечают, что при поедании наваги возникает зуд или жжение на губах, — продолжает врач. — Это связано с природными веществами, содержащимися в коже рыбы, которые могут раздражать слизистые оболочки. Эффект исчезает после термической обработки и удаления кожи перед приготовлением.

Снижает холестерин и богата йодом

— Навага полезна для сердца и сосудов, жирные кислоты омега-3 укрепляют стенки сосудов, снижают уровень «плохого» холестерина и предотвращают развитие атеросклероза, — продолжает доктор. — Высокое содержание йода делает навагу полезной для людей, страдающих от дефицита этого элемента. Благодаря витамину D и фосфору навага поддерживает здоровье костной ткани и предотвращает остеопороз. Легкое, низкокалорийное мясо хорошо переваривается и подходит для людей с проблемами ЖКТ.

Навагу можно употреблять беременным и кормящим женщинам, так как омега-3 и йод поддерживают развитие плода и здоровье мамы. Для детей она будет полезна для роста и укрепления костной системы. Витамины и минералы помогут замедлить возрастные изменения у пожилых людей.

Кому нельзя

— С осторожностью есть навагу стоит тем, кто страдает от аллергических реакций. Если у вас ранее была аллергическая реакция на морепродукты, стоит избегать употребления наваги или проконсультироваться с врачом, — отмечает Рустем Садыков. — Высокое содержание белка может повышать нагрузку на почки, поэтому нужно быть внимательными, если имеются проблемы с мочевыделительной системой.

При приготовлении для детей важно убедиться, что рыба приготовлена правильно и без костей, чтобы избежать раздражения слизистых или удушья.

Как приготовить навагу

Выбирайте рыбу с упругим мясом, прозрачными глазами и свежим морским запахом. Перед приготовлением удалите кожу, чтобы избежать раздражающего эффекта.

— Навага хороша в запеченном виде, в супах или приготовленная на пару, — советует врач. — Это доступная и полезная рыба, которая может стать отличным дополнением к вашему рациону. Но, как и с любым продуктом, важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Врачи в принципе рекомендуют либо тушить еду, либо запекать ее. Это самые полезные способы приготовления, так как они помогают сохранить калорийность блюда и максимум полезных свойств. Однако необязательно совсем отказываться от жарки, чтобы быть здоровыми, говорит диетолог Регина Ахуньянова.

Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог, нефролог, эксперт телеканала «Доктор» — личный сайт.

— Жареная пища давно признана одной из главных проблем современного питания. Всё дело в веществах, которые образуются при высокой температуре. Например, вредны канцерогены — жиры, которые становятся опасными при нагревании, — поясняет врач.

Кроме того, во время жарки может образовываться соединение под названием акриламид. Оно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как обезопасить себя и при этом не отказываться от жарки? Этот способ приготовления пищи можно сделать менее вредным. Вот четыре рабочих варианта от врача.