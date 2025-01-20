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Здоровье Для легкости движений. Врач рассказала, какие продукты помогут уменьшить боль и воспаления в суставах

Для легкости движений. Врач рассказала, какие продукты помогут уменьшить боль и воспаления в суставах

Все они обладают противовоспалительным эффектом

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В чернике много антоцианов — соединений, которые борются с воспалением и защищают суставы от дальнейшего повреждения. Зимой замороженную ягоду хорошо добавлять в творог и каши

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Проблемы с суставами обычно начинаются после 40 лет. К 50 практически каждый третий страдает от артроза — дистрофического заболевания суставов. А у людей старше 65 лет этот диагноз встречается у 65–85%.

Недавнее исследование показало, что при боли в суставах люди часто принимают парацетамол. Однако из-за частого приема этого лекарства у пациентов в возрасте могут обостриться язвы, повыситься давление, развиться сердечные и почечные болезни, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Сократить потребление лекарств, по мнению врачей, помогает правильная диета. Эксперт по питанию, доктор Эмма Патель, утверждает: чтобы уменьшить боль в суставах, нужно ежедневно съедать пять определенных продуктов.

Жирная рыба

Жирные сорта рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают снизить воспаление в организме.

— Омега-3 может сократить выработку воспалительных химических веществ в организме, что приводит к уменьшению боли и скованности в суставах, — говорит доктор Патель порталу Express. — Употребление жирной рыбы, такой ​​как лосось, скумбрия или сардины, помогает естественным путем снизить воспаления суставов. Главное — стремиться съедать не менее двух порций рыбы в неделю.

Куркума

Популярную и очень полезную специю добавляют в плов, супы, карри и даже в смузи. Например, можно приготовить морковно-банановый смузи с апельсином, куркумой и имбирем. Или добавить куркуму в кефирный смузи с яблоком и корицей. Еще один вариант — смузи из киви, ананаса с добавлением меда и куркумы.

По словам эксперта, люди столетиями использовали куркуму как средство для снижения боли и воспаления. А всё благодаря куркумину — полифенолу, который входит в состав корня куркумы.

Имбирь

Подобно куркуме, имбирь является еще одним противовоспалительным средством.

— Имбирь блокирует определенные воспалительные пути в организме, помогая облегчить боль при остеоартрите и ревматоидном артрите, — говорит доктор Патель.

Поэтому старайтесь каждый день выпивать чашку имбирного чая или добавлять свежий имбирь в готовые блюда.

Ягоды

Свежие ягоды сейчас дорогое удовольствие, но всегда можно воспользоваться замороженными. Добавляйте ягоды в творог, каши и любимые десерты, ведь они богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшить воспаление в организме.

— Ягоды, особенно черника, полны антоцианов — соединений, которые борются с воспалением и защищают суставы от дальнейшего повреждения, — рассказывает эксперт.

Оливковое масло

Оливковое масло — главный ингредиент диеты долгожителей, а именно средиземноморской диеты. Оливковое масло первого отжима богато антиоксидантами и полезными жирами, в частности олеоканталом. Это фенольное соединение работает против воспаления, имитируя действие обезболивающих лекарств.

— Олеокантал обладает схожим противовоспалительным действием с ибупрофеном, — говорится в медицинском обзоре австралийских диетологов. — Олеокантал проявляет различные способы действия в снижении воспалительных заболеваний, включая дегенеративные заболевания суставов, нейродегенеративные заболевания и определенные виды рака.

К тому же, по словам доктора Патель, оливковое масло помогает смазывать суставы, благодаря чему движения становятся более легкими и менее болезненными.

Ранее диетолог дала 12 советов, как с помощью еды снизить риск инфарктов и инсультов. По словам эксперта, еда влияет на состояние здоровья, так же как инфекции, загрязнение воздуха и воды. 30–50% причин формирования заболеваний — в нарушении питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов, диабета 2-го типа. Последствия нарушений питания в дошкольном и школьном возрасте — это снижение ожидаемой продолжительности жизни на 7 лет.

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