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Здоровье Застрял в теле 12-летнего: как живет взрослый мужчина с внешностью подростка

Застрял в теле 12-летнего: как живет взрослый мужчина с внешностью подростка

Из-за своей особенности Денис Вашурин не раз попадал в комичные ситуации

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Его прозвали «русским Бенджамином Баттоном», большую часть жизни ему приходится доказывать свой возраст. Денису Вашурину 36 лет и он застрял в теле 12-летнего подростка.

— Многие думают, что если ты выглядишь молодо, то ты и чувствуешь себя всегда на 12–на 15. Это не так, ребята, ты стареешь и чувствуешь с каждым годом постоянно: сел, встал, опа — спина, — говорит мужчина.

Денис родился в поселке Славянка в Приморском крае и поначалу ничем не отличался от других детей. Когда мальчик пошел в детский сад, родители стали замечать, что физически он развивается медленнее других детей. А в седьмом классе мальчик вовсе перестал расти, только тогда врачи поставили диагноз — гипофизарный нанизм — нехватка в крови гормона соматотропина, который вырабатывается гипофизом и отвечает за рост и созревание организма в детском и подростковом возрасте.

Денис всегда был очень активным, и его особенность не заставила мужчину замкнуться в себе — напротив, благодаря своей внешности он стал известен по всей России.

В какие казусы он попадал из-за внешности, почему не уезжает из поселка — смотрите в видео выше.

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