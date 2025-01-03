Вы не поверите! Врачи рассказали, у какого алкоголя самый ужасный вред для здоровья

Врачи назвали относительно безопасный для здоровья алкоголь, а еще рассказали, что точно не стоит пить Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Хотя новогоднюю ночь мы благополучно пережили, впереди еще много поводов для застолья. Самое время выяснить, какой алкоголь безопаснее. Этот вопрос E1.RU задал врачам. Оказалось, например, что символ праздников — шампанское — может обострить гастрит. Рассказываем, как разные спиртные напитки влияют на организм.

Напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью, и лучше от него отказаться. Помните, что никакое количество алкоголя не полезно для вашего организма, никакая рюмка коньяка не поможет вашему сердцу, и лучшее решение — полное отсутствие спиртных напитков.

Если вы всё же решили выпить, нужно подумать о том, что навредит меньше. Терапевт, гастроэнтеролог клиники «Мира» Ксения Васильева посоветовала выбрать напитки без сахара, красителей и пузырьков.

— Самый безопасный алкоголь — это водка и самогон без ароматизаторов или подсладстителей, — рассказала Ксения Васильева. — Самый опасный алкоголь — газированный: тоники, джин-тоники, пиво, игристое вино. Также вредны вермуты, ликеры.

По словам эксперта, вреден даже не столько сахар в алкоголе, сколько обман: сладкий напиток кажется безопаснее, поэтому его можно больше выпить. Также сахар скрывает вкус разных вредных добавок.

Даже хорошие по качеству вермуты и ликеры, настоенные на травах, очень вредны: они сильно бьют по поджелудочной железе. Шампанское и другие алкогольные газированные напитки портят желудок — обостряют гастриты, язвы, вызывают эрозии. Ксения Васильева терапевт, гастроэнтеролог

Стоматолог и гастроэнтеролог сошлись во мнении, что газированные алкогольные напитки очень вредны Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Стоматолог Екатерина Бузова рассказала, как сохранить здоровье зубов, употребляя алкоголь и сладкое. Оказывается, когда мы пьем алкоголь с кислотностью меньше 5,5 рН, то очень этим вредим эмали.

— В чём опасность: минералы выходят из поверхности зуба при кислотности меньше 5,5, — объяснила Екатерина Бузова. — В результате формируется дефект эмали, начальный кариес. Кислота изначально присутствует в некоторых соусах, напитках или образуется бактериями из углеводов пищи, чаще всего из обычного сахара.

Обычно вино имеет значение от 3 до 4 по шкале pH (от 0 до 14). Белые вина обычно более кислые, от 3,0 до 3,4. Красные вина, как правило, менее кислые — от 3,3 до 3,6.

Стоматолог также предупредила, что больше всего ее как врача не устраивают слабоалкогольные газированные напитки — в них очень много сахара. А еще имейте в виду, что очень вредна кока-кола.

— В алкогольных напитках очень много сахара! Особо опасны слабоалкогольные газированные напитки (3–5%) с фруктовыми добавками (например, Breezer Bacardi). Они содержат яблочную и лимонную кислоты. Низкая кислотность напитка провоцирует рвоту и серьезное повреждение эмали (эрозии). От их употребления стоит отказаться.

Многие пьют алкоголь вместе с кока-колой, и это вредное комбо. В ней катастрофически много сахара: в одном стакане — девять ложек.

— Также в коле высокое содержание кислот — ортофосфорной и лимонной. Лайт-кола еще более опасна для зубов, так как в ней плюсом есть лимонная кислота и заменитель сахара — аспартам. А еще кола — лидер по окрашиванию зубов, — предупредила Екатерина Бузова.

Замечали, что после употребления алкоголя во рту возникает сухость? Дело в том, что спиртосодержащие напитки нарушают естественные механизмы образования мочи и ускоряют выведение воды из организма. Плюсом алкоголь, раздражая нервные центры в мозгу, снижает скорость и количество выработки слюны.

— Слюна содержит буферные системы, которые нейтрализуют кислоты пищи, поэтому ее дефицит приводит к кариесу, — пояснила Екатерина Бузова. — Для профилактики обезвоживания необходимо восполнять баланс: пить много воды.

Полезно включить в рацион жевательную резинку с ксилитом. Жевание активирует выработку слюны, очищает рот, а ксилит подавляет рост бактерий и снижает количество зубного налета. Екатерина Бузова стоматолог

Еще один важный совет врача: если вы съели или выпили что-то кислое или случилась рвота, нельзя сразу же чистить зубы. Нужно прополоскать рот водой, а почистить только через 40–45 минут. После контакта с кислотой поверхностный слой эмали размягчен, чистка щеткой его может повредить.

— Самый безопасный напиток в праздники — минеральная вода! Но если планируете употреблять алкоголь, то сухое белое вино в небольшом количестве — самый безопасный для зубов вариант: мало сахара, приемлемый рН и не окрашивает зубы, — посоветовала Екатерина Бузова.