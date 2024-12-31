«Учился объяснять, почему я не пью, не один год». Россиянин рассказал, почему уже 10 лет встречает Новый год трезвым

Большая часть россиян не представляет Новый год без спиртного Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив











«1 января у всех русских похмелье», — шутил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Для большей части россиян новогоднее застолье немыслимо без звона бокалов с шампанским под бой курантов, обильных возлияний, веселья и чудачества. Недаром герой всенародно любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» именно по пьянке попал в ситуацию, изменившую его жизнь. Однако наш герой, журналист по профессии, сознательно отказался от этой радости более десяти лет назад. О том, как это отразилось на его жизни, он рассказал 173.RU.

Далее — от первого лица.

«Под такую закусь — да бутылку», — пел Владимир Высоцкий Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив











Стоит сразу оговориться, решение было не спонтанным, а назревало постепенно. В какой-то момент ушло чувство радости от посиделок с друзьями в гараже или посещения любимого пивного бара. Кризис среднего возраста и многочисленные жизненные перипетии превратили спиртное в попытку отключиться от проблем и забыться. В результате неизбежно требовалось все больше алкоголя. Невольно вспоминался старый прикол: «Ты знаешь свою меру? Конечно. Упал — значит, хватит». Подобное со мной случалось не раз. В какой-то момент начались провалы в памяти и чувство невыносимого стыда по утрам. Особенно когда пришло осознание, что утопить проблемы в бутылке не получается.

Особенно часто «закладывают за воротник» на корпоративах Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив

Вдобавок по пьяни стали происходить очень неприятные инциденты. Терялись вещи, безвозвратно исчезали деньги. Однажды, не выдержав похмелья, с я утра начал активно «поправлять здоровье», и пьянка растянулась на три дня. Едва удалось сохранить работу и нормальные отношения с окружающими.

Настал день, когда на вопрос, что пить будешь, я ответил: «Не пью». Первое время над этим посмеивались, мол, бывает, проходили. Но когда за целые новогодние праздники я не выпил даже бокала шампанского, начали поглядывать с недоверием и даже подозрением.

Спорт — отличная альтернатива алкоголю Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив











Чтобы научиться объяснять, почему не пью, ушел не один год. Вначале говорил, что принимаю лекарства, затем, что за рулем. Последнее срабатывает неплохо — все знают, что за пьяное вождение лишают прав. Если же говорил, что обещал жене прийти трезвым, обычно недоумевали, называя подкаблучником. Помнится, однажды встретил старого приятеля, которого не видел несколько лет. Обняв меня, он предложил отметить встречу и достал бутылку моего любимого коньяка. Когда же я сказал, что завязал, он не на шутку расстроился и заявил, что в моем лице потерял самого адекватного собутыльника и собеседника. С тех пор прежней близости между нами нет.

Говорят, чтобы организм полностью очистился от алкоголя требуется 21 день, и, если выдержать эти три недели, становится легче. Для меня наоборот — первые три недели были самыми простыми. Дальше начала нападать скука. Особенно по вечерам и в выходные дни. Во рту словно чувствовался тягучий вкус водки и ощущение обжигающего тепла во всём теле.

В компании легко отказаться от алкоголя, сказав, что ты за рулем Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив











Преодолеть тягу к алкоголю помог фитнес. Регулярные занятия с гантелями позволили набрать неплохую физическую форму, терять которую уже не хотелось. Далее действительно появился автомобиль, а садиться за руль подшофе чревато. Огромную роль сыграло рождение ребенка. Я не хочу, чтобы мой малыш видел пьяного отца, и стараюсь подавать ему правильный пример. Кстати, семья меня поддержала полностью — и родители, и жена были рады, что я отказался от спиртного. А то, что некоторые приятели отсеялись, так, значит, и не были они мне настоящими друзьями.

Год спустя состояние организма сильно улучшилось — ушел лишний вес, нормализовался сон, артериальное давление больше не поднималось, прибавилось сил. Стал гораздо успешнее работать — не затуманенный алкоголем мозг хорошо решал любые задачи. Смог даже тянуть три работы, чтобы лучше обеспечивать семью. А самое главное — пришло осознание, что я всегда могу сделать больше и лучше.

Трезвый образ жизни располагает к путешествиям, туризму Источник: Дмитрий Сильнов / Личный архив











Есть ли у трезвости минусы? Безусловно. И пожалуй, главный — гораздо сложнее расслабиться после тяжелого рабочего дня или недели. Требуется спорт, баня, прогулка на природе, перемена обстановки. Ранее для этого нужна была лишь бутылка и закуска. Тем не менее то, что на следующее утро я вновь готов к активным действиям, а не страдаю от похмелья, — это бесценно.

Рекомендую ли я знакомым трезвый образ жизни? Разумеется. Но при этом никому не запрещаю пропустить бокальчик в компании и даже держу дома бутылочку хорошего вина. Исключительно для гостей.