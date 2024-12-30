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Здоровье Это не денежные купюры. Врачи назвали самую грязную вещь, к которой мы прикасаемся каждый день

Это не денежные купюры. Врачи назвали самую грязную вещь, к которой мы прикасаемся каждый день

Результаты лабораторного анализа, который провели эксперты, удивили

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2 комментария

Врачи советуют: когда приходите домой, снимайте куртку — не разгуливайте в ней по квартире

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Еще недавно одним из самых грязных повседневных предметов считались денежные купюры. По данным исследования 10-летней давности, на банкнотах и монетах живут золотистый стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. А вирус гриппа, попадая на купюры, способен заражать людей еще 17 дней, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Но сейчас мы всё чаще расплачиваемся картами и телефонами. Поэтому в рейтинге грязных вещей появился новый лидер.

Медицинская компания «Инвитро» провела исследование пяти бытовых предметов, с которыми мы регулярно контактируем в течение дня. Это телефон, банковская карта, куртка, ключи и библиотечная книга (согласны, последний предмет сейчас не в особом ходу, но все-таки проверить было нелишним).

Чтобы посмотреть, какие микроорганизмы на них обитают, эксперты использовали метод смывов. Для этого стерильный тампон окунают в специальную смывную жидкость, после проводят тампоном по наиболее загрязненным частям предмета и снова погружают его в смывную жидкость. В течение 72 часов жидкость культивируется на питательных средах, и далее эксперты оценивают результаты.

А результаты, надо сказать, удивили. Самым грязным предметом из всей пятерки оказалась куртка. На ее поверхности обнаружили условно-патогенные бактерии, четыре из которых входят в группу стафилококков. Так что в следующий раз, заходя домой, сразу же снимайте верхнюю одежду, а не разгуливайте в ней по дому. И уж точно не стоит сидеть в куртке за столиком в кафе или на фуд-корте.

Чуть меньше бактерий оказалось на ключах и мобильном телефоне. А на третьем месте по количеству патогенных микроорганизмов оказались банковская карта и книга из библиотеки.

— Если вы здоровы и соблюдаете правила гигиены, то большинство найденных бактерий вам не страшны, — уверяет Анна Звольская, врач-бактериолог клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Москва». — Но когда иммунитет снижен, например на фоне какого-либо заболевания, или есть повреждение кожи, то возможно развитие патологии.

Если микроорганизм проникнет через ранку внутрь, есть риск развития гнойной инфекции. У человека с ослабленным иммунитетом процесс может распространиться через кровь по всему организму и вызвать сепсис — вплоть до летального исхода.

— Эти бактерии считаются частью нормальной или условно-патогенной микрофлоры. Но наибольшую неприятность представляет золотистый стафилококк, — предупреждает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

По словам врача, обилие бактерий на телефоне и ключах объясняется тем, что оба этих предмета мы часто берем руками, а потом наверняка кладем в карманы той самой грязной куртки. Так эти вещи и обмениваются микробами.

Что касается банковской карты, то бактерии на пластике живут недолго. А книга, возможно, была бы куда грязнее, если бы люди чаще ходили в библиотеки.

— Чтобы нейтрализовать вредные бактерии, куртку стоит периодически стирать, а рукава обрабатывать паром, — советует инфекционист. — Телефон и ключи протирайте антисептиком (Роспотребнадзор рекомендует обрабатывать мобильный после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и обязательно после окончания рабочего дня. — Прим. ред.). Книжку можно подержать под ультрафиолетовой лампой.

Но слишком усердствовать врач тоже не рекомендует.

— Бактерии постоянно присутствуют не только на бытовых предметах, но и на коже человека, и это нормально, — говорит Андрей Поздняков. — Регулярный контакт с бактериями тренирует иммунитет, он учится распознавать микроорганизмы и реагировать на них.

Ранее врачи назвали признаки ослабленного иммунитета. Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко рассказала, что к симптомам снижения иммунитета относятся частые респираторные заболевания, рецидивирующие воспалительные заболевания мочевой системы, воспалительные процессы на коже, а также слабость, усталость, сонливость.

Ее коллега Ирина Аманатова добавила еще головные боли, ломкость ногтей и волос, грибковые поражения кожи, ногтей и слизистых, туберкулезную инфекцию любой локализации.

Врач-терапевт клиники «Смитра» Галина Мишурова отметила также именно длительный период выздоровления после перенесенного ОРВИ, снижение работоспособности, необоснованную длительную усталость.

ПО ТЕМЕ
Иммунитет Куртка Золотистый стафилококк Микробы
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Комментарии
2
Гость
36 минут
Самая грязная вещь в эрэфии это Зомбоящик 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Гость
28 минут
Грязнее властных мест трудно найти
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