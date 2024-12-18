Детского хирурга, которую отправили в колонию и разлучили с грудной дочкой, вернут домой: принят новый закон

Суд не стал предоставлять врачу отсрочку, Ольгу заключили под стражу в зале суда Источник: Ntv.ru, программа «ЧП»











На сайте Государственной думы появился новый документ — это проект закона о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ. Он касается нескольких уголовных статей, в их числе статья 238, это предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теперь в проекте нового закона появилось следующее примечание: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинским работником медицинской помощи». Это означает, что врачей больше не могут привлекать к уголовной ответственности именно по 238-й статье. Но это не значит, что уголовная ответственность уйдет из медицины.

Например, статья 109 — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, остается также актуальной. На сегодняшний день она самая распространенная по делам о медицинских ошибках. Но, как правило, реального лишения свободы суды по ней не назначают, в отличие от 238-й. Она более жесткая, по ней предусмотрено реальное лишение свободы. Сроки привлечения к уголовной ответственности по ней также гораздо больше. Так, например, виновников трагедии в «Зимней вишне», когда из-за пожара в торговом центре в Кемерово погибли 50 человек, судили именно за оказание небезопасных услуг. Однако правоприменение именно этой статьи к врачам вызывало протесты в медицинском сообществе.

Возникали вопросы, насколько это вообще приемлемо, так как в медицине нет ничего абсолютно безопасного: любая операция, назначение любого препарата связаны с риском. Недавняя история с липецким хирургом, которую судили по статье 238 и приговорили к трем годам колонии, разлучив с грудным ребенком, возмутила коллег. Именно на этом фоне депутаты приняли поправку к новому закону.

Врачей больше не могут привлекать к уголовной ответственности именно по 238-й статье Источник: Sozd.duma.gov.ru

— Этой абсурдной статьи для медиков больше нет. Приговор врачу в Липецке стал последней точкой кипения, когда неприменимая для врачей статья применилась и вылилась в самый жестокий приговор, который только можно было выбрать. И эта ситуация вызвала желание что-то поменять, — комментирует новость юрист Марина Агапочкина, которая также участвует в истории осужденного хирурга. — Это то, чего ждали российские медики несколько последних лет, и станет значимым событием года особенно для врачей ургентных специальностей (акушеров, травматологов, хирургов, анестезиологов. — Прим. ред.).

Важное уточнение: поправка касается лишь тех ситуаций, когда медицинский работник оказывает медпомощь. В иных случаях, если врач дает услугу, не имея лицензии, или кто-либо предоставляет медицинские услуги, не имея ни лицензии, ни квалификации, — эта статья будет по-прежнему работать. Сейчас новый принятый закон должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

— После вступления в силу Ольга Смотрова должна быть освобождена из СИЗО еще до этапа апелляции, — уверена юрист.

Мы подробно рассказывали об истории, которая случилась в Липецке. 33-летнего хирурга отправили на три года в колонию, обвинив в смерти двухлетнего ребенка. Во время расследования уголовного дела было проведено несколько экспертиз в разных государственных бюро.