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Здоровье Избавляемся от морщин: шесть простых правил от косметолога, чтобы в 30 лет выглядеть на 20

Избавляемся от морщин: шесть простых правил от косметолога, чтобы в 30 лет выглядеть на 20

Здоровый сон никто не отменял

363
1 комментарий

Косметолог просит не жалеть денег на хорошую косметику

После 30 лет тщательно ухаживать за кожей лица следует как женщинам, так и мужчинам. В первую очередь важны хороший сон и правильное питание, а также качественный домашний уход. О других секретах ухода за лицом NGS24.RU расспросил косметолога Екатерину Ларионову.

— 30 лет и более — тот возраст, когда мы замечаем первые признаки возрастных изменений. Появляются мелкие морщинки, цвет лица становится тусклым, а вид — более усталым. Уже с 26 лет начинает уменьшаться выработка коллагена и эластина, а к 40 мы уже имеем в дерме залежи аморфного коллагена, — рассказывает Екатерина Ларионова.

Она назвала шесть правил ухода за кожей лица после 30 лет.

  1. Домашний уход по типу кожи. Средства должны быть некомедогенными и соответствовать всем стандартам.

  2. Если вы используете кремы с ретинолом, которого боятся морщины, то он должен быть хорошего качества. Дешевого крема с качественным ретинолом не бывает. Использовать только на ночь.

  3. Витамин C в составе косметики — классный антиоксидант, использовать его можно и нужно утром.

  4. Пилинги должны плотно войти в жизнь после 30. Подходят и профессиональные, и приготовленные дома. Они способствуют очищению кожи, ее омоложению и восстановлению.

  5. Крем для глаз должен быть именно для этой области. Его нужно использовать ежедневно утром уже с 26–27 лет, чтобы сохранить плотность и без того тонкой кожи. Если хочется нанести крем для глаз перед сном, то сделать это нужно хотя бы минут за 40, чтобы избежать утренних отеков.

  6. Круглогодично использовать SPF-защиту, чтобы избежать пигментации (фактор 15–20 зимой и не менее 50 летом).

Кроме того, продолжает Екатерина Ларионова, первые возрастные морщины можно убрать с помощью таких процедур, как:

  • мезотерапия препаратами гиалуроновой кислоты с витаминами и аминокислотами;

  • ботулинотерапия, которая снимет гипертонус лицевой мускулатуры и предупредит образование заломов;

  • аппаратные методы поддержания молодости кожи: гидропилинг, микротоковая терапия, радиочастотный лифтинг.

Многие так сильно хотят сохранить молодость и красоту, что прибегают к самым разным методам. Один из них — фейсфитнес — специальные упражнения для лица. Гуру таких занятий активно продвигают их в массы в соцсетях и даже продают курсы, но не всё так однозначно. Врачи считают, что так помолодеть не получится, а вот навредить красоте — запросто.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Хотите выглядеть в 50 лет на 50% моложе?Тогда не слушайте советов данного "специалиста", т. к. он заботится о своём благосостоянии и делает всё, чтоб раскрутить вас на круглую сумму!
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