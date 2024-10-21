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Здоровье тест «Дядя Петя, ты дурак?» Проверьте, в какие детские мифы о здоровье вы верили зря

«Дядя Петя, ты дурак?» Проверьте, в какие детские мифы о здоровье вы верили зря

Пройдите тест и узнайте, где вас обманывали

309
2 комментария

Многие мифы связаны с нашим здоровьем, поэтому относитесь к нему серьезнее и будьте здоровы.

«Не читай в темноте — испортишь зрение», «не ешь много сладкого — будет кариес», «не ходи без шапки — будет менингит» — какими только страшилками не запугивают взрослые своих детей, чтобы они росли здоровенькими, умненькими, добропорядочненькими. И мы до сих пор убеждены в правоте многих из этих правил. Но знаете ли вы, каким из них на самом деле не стоит доверять?

ТЕСТПройден 54 раза
1 / 10

Не смотри на сварку — испортишь зрение

  • Миф

  • Правда

2 / 10

Если испугать человека, который косит глаза, он навсегда таким и останется

  • Миф

  • Правда

3 / 10

Читая в темноте, можно испортить зрение

  • Миф

  • Правда

4 / 10

Если съел семечку с кожурой, будет аппендицит

  • Миф

  • Правда

5 / 10

Будешь есть много сладкого — появится кариес

  • Миф

  • Правда

6 / 10

Нельзя читать во время еды

  • Миф

  • Правда

7 / 10

Будешь ходить без шапки — заработаешь менингит

  • Миф

  • Правда

8 / 10

Не щелкай пальцами — будут болеть суставы

  • Миф

  • Правда

9 / 10

Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно запрокинуть голову назад

  • Миф

  • Правда

10 / 10

Плавать после еды нельзя — случится заворот кишок

  • Миф

  • Правда

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Тест Здоровье Мифы о здоровье Врач Развлечения
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Комментарии
2
Гость
1 час
"Будет простуда", - что еще за "простуда"? Такого заболевания не существует. Щелкать суставами пальцев можно. Это никак не вредит.
Гость
1 час
10/10 я практически врач🤣
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Заместитель главного редактора
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