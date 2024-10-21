«Дядя Петя, ты дурак?» Проверьте, в какие детские мифы о здоровье вы верили зря

«Не читай в темноте — испортишь зрение», «не ешь много сладкого — будет кариес», «не ходи без шапки — будет менингит» — какими только страшилками не запугивают взрослые своих детей, чтобы они росли здоровенькими, умненькими, добропорядочненькими. И мы до сих пор убеждены в правоте многих из этих правил. Но знаете ли вы, каким из них на самом деле не стоит доверять?
Не смотри на сварку — испортишь зрение
Миф
Правда
Если испугать человека, который косит глаза, он навсегда таким и останется
Миф
Правда
Читая в темноте, можно испортить зрение
Миф
Правда
Если съел семечку с кожурой, будет аппендицит
Миф
Правда
Будешь есть много сладкого — появится кариес
Миф
Правда
Нельзя читать во время еды
Миф
Правда
Будешь ходить без шапки — заработаешь менингит
Миф
Правда
Не щелкай пальцами — будут болеть суставы
Миф
Правда
Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно запрокинуть голову назад
Миф
Правда
Плавать после еды нельзя — случится заворот кишок
Миф
Правда