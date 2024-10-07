Омолаживает кожу. Ученые рассказали, какой напиток имеет антивозрастной эффект

Клюква богата природными антиоксидантами Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Начался сезон клюквы, и вот вам веский повод, чтобы запастись этой ягодой. Ученые с кафедры дерматологии Университета Флориды выяснили, что регулярное употребление клюквенного морса омолаживает кожу. Эффект заметен уже спустя полтора месяца, рассказывает «Доктор Питер».

Известно, что клюква богата полифенолами — природными антиоксидантами. Ученые решили выяснить, влияет ли клюквенный напиток на свойства кожи, включая ее липидный слой и микрофлору.

Для эксперимента были приглашены 22 женщины двух возрастных групп: 25–39 лет и 40–65. Все участницы попробовали и плацебо, и клюквенный морс, разумеется, не зная, в какой бутылке что налито. Каждый напиток нужно было пить в течение шести недель с перерывом между курсами в 21 день.

— Клюквенный напиток изготовили из чистого концентрированного клюквенного сока высокой концентрации. Он содержал 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов на бутылку. Плацебо не содержало этих соединений, но имело аналогичный внешний вид, вкус и цвет, как и исследуемый напиток, — рассказывают авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

После употребления клюквенного морса участницы отметили, что кожа лица стала более гладкой и подтянутой. Однако лишь на мнении женщин делать выводы авторы не стали.

Эластичность кожи измеряли с помощью специального прибора, который на несколько секунд всасывает небольшой участок кожи. Другой аппарат фиксировал изменения поверхности кожи: степень ее шероховатости, шелушения и морщин. Кроме того, ученые отслеживали изменения в микрофлоре кожи и в ее липидном слое.

— Основная функция эпидермальных липидов — препятствовать испарению влаги и защищать от вторжения микроорганизмов. Через шесть недель после употребления клюквенного сока липидный состав рогового слоя изменился, — говорят исследователи.

Появились и изменения в численности некоторых бактерий в составе кожной микрофлоры. В том числе Cutibacterium granulosum, которые связаны со стимуляцией иммунной системы. Эти же бактерии укрепляет кожный барьер, предотвращая колонизацию патогенных бактерий. Увеличилось количество Propionibacterium, которые могут защищать от определенных инфекций, вытесняя патогены. Повлиял клюквенный морс и на численность Staphylococcus epidermidis — бактерий, которые являются частью нормальной микрофлоры кожи.

Что интересно, омолаживающий эффект проявился у женщин от 40 лет и старше. А на более молодых участниц напиток так не подействовал.

— Улучшение общей эластичности и морщин по сравнению с исходным уровнем наблюдалось только у женщин от 40 лет. Они были восприимчивее к диетическому вмешательству, чем более молодые участницы, — говорят исследователи.

Омолаживающее действие клюквенного напитка ученые объясняют тем, что он защищает кожу от УФ-облучения.

— Старение кожи вызвано двумя основными механизмами: внутренним и внешним старением. Внутреннее старение является результатом накопления активных форм кислорода с течением времени в процессе естественного старения. Внешнее старение вызвано такими факторами, как воздействие солнца, загрязнение, питание и сигаретный дым, — объясняют авторы.

При этом УФ-облучение — главная из причин внешнего старения. Оно вызывает выработку свободных радикалов и воспалительные реакции в коже, приводит к солнечной эритеме, разрушает волокна коллагена и эластина.

В свою очередь полифенолы, которые содержит клюква, защищают от этого облучения, а также сохраняют коллаген кожи, регулируют выработку коллагена I типа.

— Шесть недель потребления клюквенного напитка защитили кожу от УФ-индуцированной эритемы у всех участниц исследования, — говорят ученые. — Клюква содержит множество полифенолов, включая процианидины, антоцианы, флавонолы и фенольные кислоты. Исследования с вмешательством показали, что употребление сока клюквы может облегчить окислительный стресс и воспаление в плазме, а также показать антивозрастной эффект.

Всё дело в кожуре

Осень щедра на урожай овощей и фруктов. Ранее эксперт рассказал, почему некоторые дары природы не стоит чистить, как делают некоторые, а нужно обязательно есть с кожурой.

Тыква . Содержит почти все питательные вещества в кожуре, так как содержание воды в ней составляет 95%. Причем многие полезные вещества сохраняются в овоще и после термической обработки.

Тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

Виноград . Кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с остальными фруктами. А еще в виноградной шкурке есть соединение ресвератрол — оно действует как природный антибиотик.

Яблоки . Кожура яблока содержит нерастворимую клетчатку, витамин С, витамин А и кверцетин — флавоноид с сильным антиоксидантным действием, который помогает защитить сердце и бороться с аллергией.