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Здоровье Накроет солнечными частицами: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Накроет солнечными частицами: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Врач рассказал, как это может повлиять на здоровье

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1 комментарий

Ученые предупредили о возможности магнитных бурь на Земле

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 4 и 5 октября. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

По данным ученых, магнитная буря начнется в ночь на 4 октября. Ее мощность практически достигнет уровня G3, что считается сильной бурей. Пиковое значение прогнозируется в 06:00 утра 4 октября. После интенсивность магнитной бури пойдет на спад. Но ненадолго. К полуночи 5 октября она снова достигнет высокого уровня и продержится до 18:00 этого же дня.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Прогноз возникновения магнитных бурь в октябре

Следующая магнитная буря ожидается 11–12 октября. Она уже будет не такой интенсивной, как в начале месяца — достигнет уровня G1 (слабая буря). Также возмущение геомагнитных бурь прогнозируется 22 октября.

Стоит помнить, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, ухудшения работоспособности. Поэтому в этот период врачи рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок, недосыпа.

В этом материале публикуем расписание магнитных бурь на октябрь.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Фигня, ждём созидательных ядерных хлопков для построения многополярного мира согласно плану
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