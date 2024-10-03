Накроет солнечными частицами: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Ученые предупредили о возможности магнитных бурь на Земле Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сильная магнитная буря обрушится на Землю 4 и 5 октября. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

По данным ученых, магнитная буря начнется в ночь на 4 октября. Ее мощность практически достигнет уровня G3, что считается сильной бурей. Пиковое значение прогнозируется в 06:00 утра 4 октября. После интенсивность магнитной бури пойдет на спад. Но ненадолго. К полуночи 5 октября она снова достигнет высокого уровня и продержится до 18:00 этого же дня.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Прогноз возникновения магнитных бурь в октябре Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Следующая магнитная буря ожидается 11–12 октября. Она уже будет не такой интенсивной, как в начале месяца — достигнет уровня G1 (слабая буря). Также возмущение геомагнитных бурь прогнозируется 22 октября.

Стоит помнить, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, ухудшения работоспособности. Поэтому в этот период врачи рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок, недосыпа.