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Здоровье Всё о коронавирусе эксперт Ускользает от иммунитета и заражает за 19 минут. В Россию пришел новый штамм ковида ХЕС — чем он опасен и какие у него симптомы

Ускользает от иммунитета и заражает за 19 минут. В Россию пришел новый штамм ковида ХЕС — чем он опасен и какие у него симптомы

Узнали у врачей, как защититься от очередного варианта коронавируса

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По симптомам ХЕС почти не отличаются от своих предшественников

Заболеваемость коронавирусом в России растет с каждым днем. Болеющие жалуются на самые разные симптомы: от привычной потери обоняния до высокой температуры и лихорадки. Связано это и с началом эпидсезона, и с появлением новых вариантов ковида — вирус в последнее время мутирует бешеными темпами.

Не успели мы переболеть штаммами из группы FLiRT, как в Россию пришла новая разновидность коронавируса — XEC. По словам врачей, он обходит иммунитет, поэтому более заразен, нежели его предшественники.

MSK1.RU узнал у врачей о симптомах нового штамма, а также о том, как защититься от инфекции. Рассказываем, что известно о ХЕС и почему он ускользает от нашего иммунитета.

«Третью неделю лечу горло и насморк»

За последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в России выросло на 49,7%, а заболеваемость COVID-19 — почти на 30%. Доминирующими вариантами ковида остаются штаммы линии JN.1, рассказывали в Роспотребнадзоре.

В Москве за неделю выявили 7196 случаев коронавируса, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пациенты с ковидом быстро идут на поправку, а болезнь проходит легко и без осложнений.

Россияне описывают самые разные симптомы перенесенного ковида: кого-то мучают насморк и кашель, у других пропадают запахи, а некоторые страдают от высокой температуры и слабости.

— Исчезло обоняние, насморк, болела голова, кашель несильный, была жуткая слабость. Только сейчас обоняние восстановилось, и то процентов на 95, — рассказала Алина из Москвы.

— Только что переболели с мужем. И никакие это не пугалки, и не грипп, и не простуда. Очень было тяжело, — отметила Наталья из Подмосковья.

— Уже третью неделю лечу горло и насморк, — написала Анна.

— У мужа положительный тест на коронавирус. Температуры нет, насморка тоже. Немного есть кашель, — подчеркнула читательница MSK1.RU Марина.

Ускользает от иммунитета

Самые ранние случаи заболевания штаммом XEC зарегистрировали в Италии в мае этого года. Потом этот вариант обнаружили в Германии, а затем начали выявлять во многих других странах.

— Новый штамм ХЕС — это один из очередных вариантов омикрона. И основное его качество — это то, что он ускользает из-под иммунного ответа. У людей, которые ранее переболели другими штаммами омикрона, снова нет иммунитета, и все заражаются заново, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

По симптомам ХЕС почти не отличаются от своих предшественников: штамм вызывает боли в горле, температуру, заложенность носа, внезапную слабость и проблемы с ЖКТ. Инкубационный период инфекции составляет пять-семь дней.

Врач уточнил, что симптомы у болеющих ковидом могут отличаться — всё зависит от иммунитета человека.

— Предшествующие заражения у всех были разные, поэтому и репертуар антител у всех достаточно разный. Сказать, как человек дальше провзаимодействует [с вирусом], очень сложно, — отметил в разговоре с MSK1.RU иммунолог.

По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, для заражения новым вариантом коронавируса достаточно 19 минут совместного нахождения с человеком, выделяющим вирус. В среднем инфицирование происходит за 34 минуты.

— ХЕС может давать такие же осложнения, как и все остальные [штаммы омикрона]: воспаление легких. У него есть серьезные последствия, выраженные в постковидном состоянии: нарушение здоровья продолжительностью более 12 недель, тромбозы, повышенная свертываемость крови, инсульты, инфаркты, — добавил Владимир Болибок.

В то же время руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов отметил, что коронавирус в последнее время переносится больными в более легкой форме.

— Симптомы в целом всё те же — болезнь стала протекать намного легче, и значительно снизилось количество тяжелых и летальных исходов. В остальном биология у вируса остается такая же, — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов.

Как защититься

Беспокоиться из-за распространения новых вариантов ковида не стоит, уверяют эксперты. Но на всякий случай Роспотребнадзор напоминает о профилактике заражений: почаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха.

По мнению Владимира Болибока, защититься от инфицирования поможет прививка: люди, которые недавно вакцинировались, могут противостоять вирусам. Но недолго.

— У них существует так называемый клеточный иммунитет, достаточно хороший против вирусов. Но клеточный иммунитет держится не очень долго, — предупредил иммунолог.

Из российских вакцин врач рекомендует выбрать «Конвасэл» — она создана на основе внутреннего антигена коронавируса, N-антигена. По словам Болибока, он есть у всех штаммов, поэтому защитит от любых вариантов.

В то же время вирусологи считают, что вакцины уже утратили свою актуальность, поэтому делать прививки от ковида нет смысла.

— Скорость, с которой эволюционирует вирус, такая, что пока они, [лаборатории], развернутся, получат разрешение, наладят производство, всё уже будет просрочено и практически неэффективно, — объяснил MSK1.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Не спасут от коронавируса и антитела от недавно перенесенного заболевания. Так называемый иммунитет после коронавируса сохраняется всего полгода, рассказали вирусологи.

— Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет.

Спустя почти пять лет с начала пандемии переболевшие ковидом стали замечать неприятные последствия. Например, при малейшей простуде многих мучает жуткий и продолжительный кашель. MSK1.RU узнал у врачей, связаны ли подобные проблемы с коронавирусом и можно ли от них избавиться.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Комментарии
1
Гость
1 час
"Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте»", - очень актуальное для 76.ru завершение репоста 🤡🤦‍♂️
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