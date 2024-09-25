«Всё отделение битком»: ярославцы сообщили о вспышке менингита

Что специалисты говорят об инфекции Источник: Александра Мамонтова











Жители Ярославской области сообщили о вспышке менингита. По их словам, болезни подвергаются дети. Читательница 76.RU рассказала, что она оказалась в больнице с заболевшим сыном.

— Тут всё отделение битком. У нас все сады болели, но форма была как-то полегче, — рассказала ярославна Яна (имя изменено. — Прим. ред.).

Серозный менингит — воспалительное заболевание головного мозга. Выделяют грибковый, вирусный и бактериальный менингиты. Он может быть первичной либо вторичной формы. Причиной возникновения первичных менингитов считают вирусы Коксаки, ECHO, вирусный хориоменингит. Течение вирусного серозного менингита чаще доброкачественное, серьезных осложнений при этом не возникает. Заболеванию больше подвержены дети, у взрослых болезнь регистрируют на фоне общего иммунодефицита, истощения защитных сил после долгой борьбы с хроническим заболеванием. При появлении первых симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. По данным сайта клиники «Семейный доктор».

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что сейчас специалисты наблюдают сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, проявляющимися в том числе и клиникой серозного менингита. Правда, о вспышке говорить нельзя.