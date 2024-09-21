Врачи назвали нормальный уровень холестерина у мужчин — он повышен у каждого второго

Человек может годами не подозревать, что у него повышенный холестерин. До тех пор, пока из-за него не начнутся серьезные заболевания. Поэтому необходимо вовремя заметить проблемы со здоровьем. Рассказываем, какой уровень холестерина считается нормой у мужчин и по каким симптомам понять, что пора бежать к врачу.
- Что такое холестерин
- «Плохой» и «хороший» холестерин
- Норма холестерина у мужчин
- Симптомы повышенного холестерина
- От чего повышается холестерин
Что такое холестерин
Для начала нужно разобраться, что такое холестерин. Врачи подчеркивают, что само по себе вещество не только не опасно, но даже полезно для человека.
— Холестерин содержится в клетках, участвует в пищеварении, влияет на работу иммунной и нервной системы. От него зависит выработка витамина D и производство некоторых гормонов, — рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — А еще холестерин важен для синтеза серотонина — нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервных импульсов в головном мозге и больше известен как «гормон радости».
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.
Чтобы проникать в клетки, холестерину нужен своеобразный провожатый — белок липопротеин. И именно от его качества зависит, окажется холестерин «плохим» или «хорошим».
«Плохой» и «хороший» холестерин
Липопротеины бывают двух типов: высокой и низкой плотности. В первом случае белок небольшой и крепкий, он без труда собирает излишки холестерина и доставляет его по назначению.
— А есть липопротеины низкой плотности — они крупные и рыхлые, так что цепляются за стенки сосудов и образуют в них холестериновые бляшки. Именно такой холестерин называется «плохим», — подчеркнула Екатерина Кашух. — Его избыток может привести к развитию атеросклероза — заболевания, которое часто становится причиной инсультов и инфарктов.
Врачи отметили, что повышенный холестерин встречается очень часто — по данным лаборатории «Гемотест», за последний год более чем у 40% мужчин, сдававших анализы, холестерин оказался выше нормы.
Норма холестерина у мужчин
В разные периоды жизни его уровень меняется: если для детей нормой считается показатель до 4,71 ммоль/л, то в подростковом возрасте холестерин может достигать 5,77 ммоль/л.
Взрослым мужчинам стоит начать беспокоиться, если уровень холестерина становится выше 5,18 ммоль/л.
Проверить свой уровень холестерина можно, только если сдать анализы.
— Уровень от 5,2 до 6,2 ммоль/л указывает на предрасположенность к высокому холестерину, а выше 6,2 ммоль/л считается высоким, — отметила врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Именно высокий уровень холестерина считается более опасным и связан с риском образования сердечно-сосудистых заболеваний.
Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.
Симптомы повышенного холестерина
Сам по себе повышенный холестерин не вызывает никаких явных симптомов. Однако он приводит к различным заболеваниям, которые уже не пройдут бесследно.
Например, из-за повышенного холестерина может начаться атеросклероз — хроническое заболевание артерий. На него указывает одышка, онемение пальцев, а также боль в ногах при ходьбе.
Также один из симптомов повышенного холестерина — появление на коже ксантом (жировиков) и роговичной дуги на глазу.
— Но, как правило, все эти проявления говорят о значительном избытке холестерина, — объяснила Екатерина Кашух. — Не стоит дожидаться, пока они появятся: лучше регулярно проходить обследования и при необходимости корректировать незначительные отклонения от нормы.
От чего повышается холестерин
Чтобы держать уровень холестерина под контролем, первым делом нужно заняться своим здоровьем. Вредная пища с высоким содержанием насыщенных жиров, избыточный вес, отсутствие физической нагрузки и вредные привычки — всё это постепенно приводит к повышенному уровню холестерина.
Но даже у спортсменов на жесткой диете могут оказаться проблемы со здоровьем.
— Считается, что для борьбы с «плохим» холестерином достаточно изменить рацион — не есть жирного, жареного, отказаться от яиц, холодца и майонеза. Это не совсем так, — подчеркивает Екатерина Кашух. — Безусловно, переход на здоровое и сбалансированное питание поможет улучшить самочувствие. Но нужно знать, что с едой человек получает только 25% холестерина, остальное вырабатывает сам организм.
Врачи предупреждают, что одна из главных причин постоянного избытка холестерина — наследственная предрасположенность. Из-за «поломки» в генах организм начинает вырабатывать всё больше липопротеинов низкой плотности. Обнаружить такую особенность можно лишь с помощью генетического анализа.
Еще одна частая причина повышенного холестерина — такие заболевания, как диабет и гипотиреоз, сбой в работе щитовидной железы или проблемы с работой печени.
Понять настоящую причину повышенного холестерина и назначить адекватное лечение может только врач. Поэтому, если вы сдали анализ и обнаружили, что у вас повышенный холестерин, не медлите и обратитесь к специалисту.