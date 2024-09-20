Врач рассказал, можно ли определить размер члена в Ярославле по носу и ступням мужчины

Далеко не всегда возможности мужчины соответствуют чужим ожиданиям Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Действительно ли размер члена можно определить по носу? Две минуты — это нормально или даже много? Уролог-андролог, врач высшей категории Волгоградского областного уронефрологического центра Алексей Терентьев ответил на неудобные вопросы о мужском достоинстве. Подробнее — в материале наших коллег из V1.RU.

Размер имеет значение

И это всё, чем ты можешь меня удивить? Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











По словам врача, не стоит завистливо смотреть на обладателей огромных носов или ботинок 48-го размера.

— Размер полового члена определяется только с помощью линейки, — развеивает мифы Алексей Терентьев. — Никакие такие поверья в виде размера ноги, размера носа, ладони, да и в целом комплекции человека, никак нельзя определить заранее размер полового члена.

Проблемы с интимным местом многие мужчины по привычке скрывают вплоть до момента, когда уже становится совсем невмоготу. Алексей Терентьев обратил внимание, что порой он отправляет пациентов к психотерапии.

— Очень часто обращаются пациенты с вопросами удлинения или утолщения полового члена. В таких случаях мы обязательно стараемся общаться с пациентом в тандеме со службой психотерапии. Ведь зачастую такому обращению предшествуют проблемы в личной жизни. Иногда у пациента происходит расставание с любимым человеком, и он начинает думать, что это произошло именно из-за недостаточности размера полового члена. Хотя проблемы кроются намного глубже, и приходится беседовать еще на предмет так называемой дисморфофобии — расстройства, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела, — рассказал Алексей.

По словам врача, размер можно увеличить без операции, но в любом случае пенис — не место для самодеятельности: все манипуляции необходимо проводить только по назначению врача и под его наблюдением.

— Есть специальные приспособления, называются они экстендеры, — рассказывает уролог-андролог. — Они позволяют увеличить длину полового члена до 1,5–2 см без использования операции. Но это нужно делать только под контролем медицинских сотрудников и только по их рекомендациям.

Почему во время секса член может «подвести»?

Стрессы дома и на работе могут привести к сбоям «маленького друга» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Переживания мужчин зачастую связаны не только с размером самого дорогого его органа, но и с качеством его «работы». И когда вдруг вместо ожидаемой мощности, стойкости и упругости он демонстрирует вялое и безжизненное свисание, это становится поводом для паники.

— Здесь играет роль очень много разных факторов, как правило психоневрологические. От эмоционального состояния многое зависит, потому что если человек постоянно испытывает стресс, например на работе, то это может привести к определенным осечкам, — предупреждает уролог-андролог.

Помимо всего прочего, важно соблюдать здоровый образ жизни и не злоупотреблять курением и алкоголем. На сексуальные функции могут, по словам врача, влиять проблемы в личной жизни.

— Во время стресса в организме меняется гормональный фон, что может непосредственно повлиять на сексуальную функцию мужчины, и также могут возникать осечки даже у здоровых с виду мужчин, — говорит врач. — Поэтому это тоже очень важный момент — иметь здоровую психоэмоциональную разгрузку.

Две минуты — норма?

Всего две минуты? А в кино всё было так романтично Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Современный кинематограф приучил к тому, что процесс между мужчиной и женщиной должен длиться долгими часами, желательно без перерывов на отдых. Но реальность зачастую ограничивает всё соитие считанными минутами скоротечных движений. Отчего возникает преждевременная эякуляция и можно ли это исправить?

— Данный вопрос сейчас дискутабельный и открытый. Четкой причины, почему данное состояние возникает, нет, — уверяет Алексей Терентьев. — Нет четкой градации, сколько должен длиться половой акт. То есть если половой акт длится более 2 минут, то это уже считается вариантом нормы. Если мужчина хочет продлить половой акт, есть различные местные анестетики, методики, в том числе медикаментозные.

Вредно ли часто мастурбировать?

Часто теребить причинное место врач также не рекомендует. Волосы на ладонях, конечно, от этого не вырастут, да и ухудшение зрения с частотой мастурбации не связано. Но вот решению демографических проблем это может серьезно помешать.

— Частое мастурбирование может привести к «сухому оргазму», когда общее количество эякулята будет маленькое либо вообще отсутствовать, что может привести к проблемам с зачатием, — говорит врач.

Можно ли сломать член?

В порыве страсти нужно быть аккуратнее.

— Под переломом полового члена в первую очередь понимается разрыв белочных оболочек — собственного полового члена, который в первую очередь приводит к массивному повреждению и кровотечению и образованию подкожной гематомы, — описывает травму врач. — Это состояние чревато возникновением эректильной дисфункции и возможных искривлений, которые требуют иногда срочных экстренных мер в виде оперативного лечения или в последующем иногда в отсроченном порядке выполнения оперативного пособия.

Андролог просит мужчин не стесняться обращений к врачу Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











По словам врача, мужчины должны прислушиваться к своему организму, обращая внимание не только на травмы и переломы, но и на боли. Особенно если вдруг заболели детородные органы, например, яички.

— Боли в яичках возникают по разным причинам. Данное состояние может возникать и в норме, например после активного секса. Но в некоторых случаях яички болят после травматизации или длительного ношения неудобного и неправильно подобранного нижнего белья, — рассказывает врач-андролог. — Также причинами болей могут быть воспалительные заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, либо еще более грозная патология — онкология. Она часто проявляется в молодом возрасте, и здесь нужно быть осторожным. Я рекомендую пациентам регулярно проводить самопальпацию, что очень важно, и, нащупав непривычное образование, сразу обращаться к врачу.

Впрочем, к врачу Алексей Тереньев рекомендует обращаться регулярно, отбросив лишнюю стеснительность и ложную скромность.