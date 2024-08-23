«Обезьян бояться не надо, комары гораздо страшнее»: биолог из США — о росте заболеваемости COVID-19, новой пандемии и штамме FLiRT

Профессор предупреждает: комары уже принесли чрезвычайно опасные лихорадки из тропиков Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Тихо и относительно незамеченно прошла новость о резком увеличении количества людей, оказавшихся в больнице после заражения новым штаммом COVID-19, получившим название FLiRT. Однако ученые предупреждают — на европейском континенте фиксируются и гораздо более страшные болезни, до этого практически не встречающиеся в Старом Свете. Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова полагает, что о новых пандемиях говорить пока не стоит, однако и забывать о существовании опаснейших вирусов тоже не рекомендуется. Об этом она рассказала V1.RU.



«Просто купите тест»

— Всё в мире идет по кругу, и мы уже не ожидаем, что будет что-то новое, касающееся коронавируса. Ничего сногсшибательного мы не услышим, а коронавирус повторил в точности свой паттерн, который был и в предыдущих волнах пандемии, — объясняет профессор Баранова. — Россия в этом плане всегда отставала от Европы и США примерно на две недели. Потом отставание увеличилось до месяца-полутора. И это хорошо, потому что оно позволяет реагировать, опираясь на уже существующие модели.



По оценкам Анчи Барановой, рост заболеваемости COVID-19 в США начался в конце июня — самом начале июля. Причем никакого нового вируса не появилось — это все тот же омикрон, появившийся в конце 2022 года.



— За полтора года омикроны немного эволюционировали. Сначала появился «кракен», потом «ниндзя», сейчас идет волна несколько перестроенного омикрона, имеющего мутации FLRT. Это однобуквенный аминокислотный код, — объясняет Анча Баранова. — К нему добавили одну гласную букву, и получилось слово FLiRT. Он начал ходить с весны, про него уже все написали.



COVID-19 всё еще способен уложить на больничную койку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Анча Баранова вспоминает, как в начале пандемий ученое сообщество до хрипоты спорило о названиях новых подвидов коронавирусов. Ведущие ученые в области микробиологии писали полемические статьи о том, что не надо называть новый штамм новым именем, поскольку он не новый, а вариант предыдущего, но в итоге это всё было заброшено, а новые мутации начали получать произвольные имена.



— Собственно, отсюда появился и «кракен», и «ниндзя», потом и это всё забросили, начали аббревиации. Тот же FLiRT. Три года назад считалось чрезвычайно важным, как называется штамм. Но практического значения это не имело никакого. Разве что для ученых, — размышляет профессор. — И сейчас мы должны осознать — заниматься схоластикой, вычисляя, сколько чертей или ангелов уместится на кончике иглы, бесполезно. И не важны даже симптомы. Просто примите один простой совет: почувствовали недомогание — сделайте тест. Для этого даже не обязательно ехать в лабораторию, где делают ПЦР.



«Две полоски — это "зачет"»

По мнению профессора, вполне хватит теста, который можно купить в обычной аптеке. Однако делать его Анча Баранова всё же рекомендует с отступлением от инструкций производителя.



— Несмотря на то, что в инструкции написано брать тест только из носа, я советую всё же взять пробу еще и из горла, проведя палочкой по задней стенке гортани, — предупреждает профессор. — Потому что очень часто бывает, что проба из носа дает отрицательный результат, проба из горла — положительный. Более того, не обращайте внимания на интенсивность второй полоски.



Слабая она, сильная, видна только под углом — неважно. Увидели полоску — зачет! Берем! Анча Баранова

Второй совет от доктора Барановой — делать тест дважды с интервалом в 2–3 дня:



— К сожалению, вирус сейчас не течет так, как в первую волну и во время дельты. Истории, когда доктор приехал, пациент себя нормально чувствует, а у него уже от легких ошметки и сатурация на грани, остались в прошлом. Потому что изменился сам характер инфекции. Сначала человек распространял ковид, а потом наваливались отложенные симптомы, сейчас наоборот — человек заболел, сделал тест — он отрицательный. Всё хорошо, он расслабился и пошел на работу. А если бы сделал тест на 2–3-й день, то тест был бы положительный. И это показали серьезные исследования — тест нужно делать несколько раз. Да и длинный ковид никто не отменял. Да, его стало меньше, но он есть. Поэтому клиническая рекомендация остается той же — люди должны принимать препараты против коронавируса. Они должны просто лежать в холодильнике. Чтобы, если вдруг что, быстро расчехлить его. Потому что, когда люди пытаются передать его в другой город, то попросту теряется время и принимать препарат уже бесполезно. Поэтому лучше всего, чтобы был запас. И если вдруг в аптеке требуют рецепт, лучше всего его получить заранее и заранее купить препарат. И да, принимать его нужно в первые пять дней. При этом если симптомы были первые два дня, а тест показал положительный результат только на третий день, то с этого момента и нужно отсчитывать срок принятия препарата. При этом остаются и другие препараты, противовоспалительные и «маленькие помощники» — различные средства поддержки метаболизма.



«Интерес к ковиду в какой-то момент потерялся»

В целом же профессор рекомендует купить универсальный тест, позволяющий диагностировать как COVID-19, так и вирус гриппа. Исходя из этого и принимать препараты.



— Единственное, что хочу сказать, люди сейчас волнуются больше по привычке, а не потому, что что-то происходит, — считает Анча Баранова. — Взять, например, проблемы коагуляции крови, которая была при COVID-19. Ее актуальность сейчас стала значительно меньше. Не свелась к нулю, разумеется, потому что любое воспалительное заболевание так или иначе может быть связано с проблемами коагуляции. Но видно, что при умеренном ковиде эта проблема не такая серьезная, как при оригинальном вирусе или при дельте. Раньше давали «Ксарелто», которое и сейчас многие врачи продолжают давать без разбора. Последствия приема таких препаратов могут быть очень тяжелыми. Поэтому в Америке и Европе не было такой распространенности антикоагулянтов. Их давали только в тех случаях, когда были показания. В России его получало очень много людей, и сейчас нужно просто подкрутить голову в сторону разума и этим не злоупотреблять. Не просто с полки брать, а, по крайней мере, сделать коагулограмму, чтобы понять, есть ли смысл назначать такой препарат.



Анча Баранова уверяет: до сих пор нет четкого понимания, как лечить людей, перенесших ковид, а интерес к этой теме в какой-то момент просто потерялся.



— Недавно вышла статья, подготовленная учеными из профильного учреждения, которые освоили миллионы долларов на исследования, в которых пытались выявить хоть какие-то связи между страдающими постковидным синдромом. Ученые работали в свойственной им бюрократической манере, но статью в итоге написали. Провели колоссальную работу, «выкопали» огромное количество «траншей», но ничего не нашли. Проще говоря, осмотрели определенное количество больных, но не смогли свести длинный ковид к какому-то маркеру или панели маркеров, которые бы позволили объективно диагностировать состояние. Потрачены миллионы долларов, а что в итоге? «Нишмагла я». Классно, да. Ученые всё правильно сделали, а результат — какой есть. Приведу простой пример: у нас есть шикарный автопарк, который какой-то негодяй вскрыл. В одной машине нагадил, в другой — попрыгал по крыше, в третьей — порезал роскошный салон… Изучать эти машины можно только академически, преступника в них уже нет. Есть биологические следы. В случае с преступником — это ДНК, в случае с вирусом — РНК. И то неизвестно, найдем его или нет. А вот чем есть смысл заняться — так это починкой автомобилей. И мы сейчас находимся в этой же ситуации: люди не получают помощи, а мы ломаем голову, как описать происшествие. Людям по большому счету это без разницы. Им помогать надо.



Доктор Баранова уверяет: людей нужно лечить симптоматически. В зависимости от того, у кого какие проблемы — сосудистые, неврологические, со свертываемостью крови…



— Не обязательно от всех симптомов должна быть одна таблетка, — считает Анча Баранова. — Есть, например, синдром Вегенера. Это существующее заболевание, вирус просто послужил триггером. Да и патофизиология у нас у всех примерно одинаковая. В организме можно вызвать строго определенное количество беспорядков. И если беспорядок коронавируса канализируется в какой-то похожий, что было и в других, более редких причинах, то это и надо лечить.

У нас уже глаз замылился, проблема кажется не такой острой, пандемию отменили, государству сейчас не до этого, и про людей, в общем-то, забыли. Анча Баранова

Поэтому систему здравоохранения нужно на будущее пересматривать и перестраивать. Это главное.



«Не трогай людей — и всё нормально будет»

Вспышка оспы обезьян, регистрируемая в Африке и получившая статус эпидемии, по мнению профессора Барановой, не угрожает перерасти в пандемию. В первую очередь в силу специфики очага распространения болезни.



Чтобы не заразиться оспой, главное — не трогать того, что не нужно Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











— Пандемическое состояние по оспе обезьян у нас уже было два года назад, когда другой, более безопасный вирус, начал гулять по Европе и даже до России пара случаев доехала, — объясняет Анча Баранова. — Тогда вирус был менее опасен. Сейчас очаг — в Демократической Республике Конго, но ситуация в этой стране нестабильная, оттуда не летают прямые рейсы в тот же Париж. На развитие симптомов уходит несколько дней, и если ты сделал две-три пересадки, то инкубационный период завершился, и в Париж тебя уже не выпускают. Фильтр хороший, но не дает гарантии в 100%.



При этом Анча Баранова пока не видит оснований для массового распространения болезни по миру. В первую очередь в силу особенностей распространения заболевания, передающегося не воздушно-капельным путем, а контактным.



— Сиди дома, не трогай других людей, и всё нормально будет, — считает профессор. — А вообще, у официального объявления статуса пандемии есть и другая подоплека. ООН даже специально пролоббировало это, и инициатива правильная. Я бы тоже так сделала. Это позволило Африканскому центру по контролю за заболеваниями начать фандрайзинг, чтобы делать вакцинацию в Африке. Тех партий лекарства, которые уже есть, их точно будет недостаточно, их начали тратить в волну более безопасной оспы. Сейчас заболевание более вирулентное, вызывает большие страдания, а поскольку лекарства от этого вируса просто нет, имеющийся кандидат высокой эффективности не показал, то особое значение приобретает уход за больным. А в Африке большинство пациентов получают минимальный уход, типа отдельной хижины и, может быть, капельницы с электролитами. Многие больные в Африке — дети. В такой ситуации вакцинация крайне важна.



«Россияне сильно по пальмам не прыгают»

Россиянам, по мнению Анчи Барановой, вспышки оспы обезьян можно не бояться.



Комары могут быть гораздо более опасными, чем обезьянки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU









