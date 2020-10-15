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Тема дняМаму убитых девочек атаковали хейтеры

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Антирекорд по заболевшим и скандал из-за маски: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Самые главные новости к утру 15 октября

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Главные новости к утру четверга

Главные новости к утру четверга

Друзья, доброе утро! Публикуем утреннюю подборку новостей за прошедшие сутки. Всё самое интересное в коротком обзоре:

  • в Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба на 14 октября, положительные тесты подтвердились ещё у 87 человек. Такой же прирост заболевших в регионе был 14 мая. Таким образом, мы вернулись на пиковые показатели распространения инфекции, от которой пока нет доступного лекарства и вакцины;
  • в первую волну пандемии в Ярославской области открыли несколько горячих линий по коронавирусу. На носу, кажется, вторая волна. Власти публиковали список номеров, по которым можно позвонить и задать вопросы о пандемии. Мы попытались дозвониться на горячие линии, что из этого получилось;
  • в центре Ярославля разгорелся скандал из-за масочного режима. В ресторане самообслуживания на улице Свободы отказались пробивать ужин посетителям без масок. Последних это не устроило — посетитель порвал маску;
  • медсестра встала на колени, чтобы сделать укол пациентке инфекционной больницы в Ярославле. Забота медперсонала так растрогала больных, что они написали коллективное письмо с благодарностью;
  • смертельное ДТП произошло в Кузнечихе. На трассе столкнулись автомобиль такси и иномарка. Водитель такси вылетел через лобовое стекло и погиб;
  • в Ярославле силовики задержали банду грабителей, которые на прошлой неделе ворвались в офис микрозаймов. Угрожая менеджеру ножом, грабители вытащили из сейфа более трёх с половиной миллионов рублей;
  • ярославские власти решили помочь со съемом квартир не только тем, кто был прописан во взорвавшемся доме на Батова, но и тем, кто там жил без прописки;
  • маму убитых в Рыбинске девочек затравили в соцсетях. Родные женщины обратились в прокуратуру.

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