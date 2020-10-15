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Ярославна вырастила на своей даче георгины-гиганты: секрет садовода

Высота цветов побила официальный рекорд России

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Неожиданно цветы выросли аж 2,5 метра в высоту

Неожиданно цветы выросли аж 2,5 метра в высоту

Ярославна вырастила на своей даче георгины-гиганты

Цветы, которые жительница Ярославля Елена Катькина вырастила у себя на даче, внезапно побили рекорд России. Георгины вымахали аж два с половиной метра в высоту.

— Я люблю цветоводство — красивые цветы всегда радуют глаз, — рассказала Елена Катькина. — Но о том, что георгины будут такие большие, не могла даже подумать.

Женщина любит выращивать цветы

Женщина любит выращивать цветы

Самые высокие георгины, зарегистрированные в Книге рекордов России, выросли в прошлом году в Кисловодске, но они оказались на восемь сантиметров короче цветов Елены. Теперь родственники уговаривают женщину подать заявку и зафиксировать новый рекорд.

— Родственники предлагают отправить заявку на рекорд и получить титул «Самый высокий георгин в России», — говорит Елена.

Георгины Елены могут попасть в Книгу рекордов России

Георгины Елены могут попасть в Книгу рекордов России

В Книге рекордов России уже есть запись с Ярославлем — официальное признание получило колесо обозрения на Которосльной набережной как самое яркое и оригинально освещённое.

А покажите, что удалось вырастить вам в этом сезоне? Фото урожая, которым вы гордитесь, присылайте в редакцию!
Ждём вашу красоту в личке группы 76.RU во «ВКонтакте» или в мессенджеры (WhatsApp, Viber. Telegram): +7 905 645-92-32.

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Книга рекордов Россиицветы
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