Ярославна вырастила на своей даче георгины-гиганты: секрет садовода

Ярославна вырастила на своей даче георгины-гиганты
Цветы, которые жительница Ярославля Елена Катькина вырастила у себя на даче, внезапно побили рекорд России. Георгины вымахали аж два с половиной метра в высоту.
— Я люблю цветоводство — красивые цветы всегда радуют глаз, — рассказала Елена Катькина. — Но о том, что георгины будут такие большие, не могла даже подумать.
Самые высокие георгины, зарегистрированные в Книге рекордов России, выросли в прошлом году в Кисловодске, но они оказались на восемь сантиметров короче цветов Елены. Теперь родственники уговаривают женщину подать заявку и зафиксировать новый рекорд.
— Родственники предлагают отправить заявку на рекорд и получить титул «Самый высокий георгин в России», — говорит Елена.
В Книге рекордов России уже есть запись с Ярославлем — официальное признание получило колесо обозрения на Которосльной набережной как самое яркое и оригинально освещённое.