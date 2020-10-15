Ярославна вырастила на своей даче георгины-гиганты: секрет садовода

Цветы, которые жительница Ярославля Елена Катькина вырастила у себя на даче, внезапно побили рекорд России. Георгины вымахали аж два с половиной метра в высоту.

— Я люблю цветоводство — красивые цветы всегда радуют глаз, — рассказала Елена Катькина. — Но о том, что георгины будут такие большие, не могла даже подумать.