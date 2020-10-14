14 октября среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 77.29
eur 91.07
Тема дняПосетитель в рваной маске устроил скандал в кафе

Все новости

Все новости

Увидел, влюбился, утащил: на ярославца завели уголовное дело из-за кражи Бабы-яги

Парень выкрал скульптуру в центре города

383
2Обсудить

Поделиться

Мужчине так понравилась Яга, что он решил её украсть

Мужчине так понравилась Яга, что он решил её украсть

На ярославца, укравшего скульптуру Бабы-яги, завели уголовное дело

В Ярославле полицейские поймали 27-летнего мужчину, который украл Бабу-ягу. Молодой человек утащил скульптуру сказочной колдуньи от магазина в Депутатском переулке. Стоимость ущерба, причинённого магазину из-за Яги, оценили в 50 тысяч рублей.

Воришку быстро вычислили. После задержания подозреваемый признался, зачем украл скульптуру.

— В отделе полиции мужчина пояснил, что проходил мимо магазина, увидел декоративную фигуру, которая ему понравилась, решил совершить кражу. Похищенную скульптуру доставил на автомобиле и установил у себя на участке, где она и была изъята сотрудниками полиции, — уточнили в УМВД Ярославской области.

По факту кражи Бабы-яги заведено уголовное дело. Скульптуру вернули владельцам магазина.

— Спасибо, что нашли нашу Бабу-ягу. Она — неотъемлемая часть нашего магазина, — поблагодарили полицию пострадавшие.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

УМВДкража
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!