Увидел, влюбился, утащил: на ярославца завели уголовное дело из-за кражи Бабы-яги

В Ярославле полицейские поймали 27-летнего мужчину, который украл Бабу-ягу. Молодой человек утащил скульптуру сказочной колдуньи от магазина в Депутатском переулке. Стоимость ущерба, причинённого магазину из-за Яги, оценили в 50 тысяч рублей.



Воришку быстро вычислили. После задержания подозреваемый признался, зачем украл скульптуру.

— В отделе полиции мужчина пояснил, что проходил мимо магазина, увидел декоративную фигуру, которая ему понравилась, решил совершить кражу. Похищенную скульптуру доставил на автомобиле и установил у себя на участке, где она и была изъята сотрудниками полиции, — уточнили в УМВД Ярославской области.