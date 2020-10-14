Увидел, влюбился, утащил: на ярославца завели уголовное дело из-за кражи Бабы-яги

На ярославца, укравшего скульптуру Бабы-яги, завели уголовное дело
В Ярославле полицейские поймали 27-летнего мужчину, который украл Бабу-ягу. Молодой человек утащил скульптуру сказочной колдуньи от магазина в Депутатском переулке. Стоимость ущерба, причинённого магазину из-за Яги, оценили в 50 тысяч рублей.
Воришку быстро вычислили. После задержания подозреваемый признался, зачем украл скульптуру.
— В отделе полиции мужчина пояснил, что проходил мимо магазина, увидел декоративную фигуру, которая ему понравилась, решил совершить кражу. Похищенную скульптуру доставил на автомобиле и установил у себя на участке, где она и была изъята сотрудниками полиции, — уточнили в УМВД Ярославской области.
По факту кражи Бабы-яги заведено уголовное дело. Скульптуру вернули владельцам магазина.
— Спасибо, что нашли нашу Бабу-ягу. Она — неотъемлемая часть нашего магазина, — поблагодарили полицию пострадавшие.