Детям светят только фары: в Ярославле Тутаевское шоссе погрузилось в кромешную тьму

В Ярославле Тутаевское шоссе погрузилось в кромешную тьму
С августа прошлого года в Ярославле идёт капитальный ремонт Тутаевского шоссе, и с тех пор у людей постоянно возникают претензии к подрядчику, который выполняет работы. До сдачи объекта остались считаные дни, но жалобы не прекратились до сих пор.
— Стало темно, как в подземелье, — пожаловалась местная жительница Евгения Краснова. — Люди вынуждены ходить по району с фонариками.
Урбанисты говорят, что это не только неудобно, но и опасно.
— Особенно опасно, что не освещён пешеходный переход, могут пострадать пешеходы, — уточнил председатель ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов.
Власти успокаивают — говорят, что скоро всё сделают.
— В конце текущей недели подрядная организация завершит установку светильников, и освещение будет подключено, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Напомним, капитальный ремонт Тутаевского шоссе провели по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ небывалая по меркам последних лет — 697 миллионов рублей. Контракт с осени 2019 года ведёт московская компания «ЕКС». Претензии к фирме были на разных этапах работ. Накануне не выдержал и мэр и высказал всё, что накипело, представителю фирмы-подрядчика.
Пожалуй, главное, чем запомнится этот масштабный ремонт, — это полное перекрытие шоссе. Под дорогой ремонтировали коммунальные сети, из-за чего магистраль перекрывали трижды на разных участках. Именно это и стало самой дорогой составляющей ремонта. Жители района изрядно намучились за это время, когда кардинально меняли работу общественного транспорта, возникали пробки, грязь, разбитые дворы, неудобные объездные пути. За 1,5 года отремонтировали не всё шоссе, а его часть — от улицы Елены Колесовой до Большой Норской. Это около пяти километров дороги. Ещё 2,5 километра магистрали за это время успели разрушиться, пережить ямочный ремонт и снова развалиться.