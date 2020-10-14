Детям светят только фары: в Ярославле Тутаевское шоссе погрузилось в кромешную тьму

С августа прошлого года в Ярославле идёт капитальный ремонт Тутаевского шоссе, и с тех пор у людей постоянно возникают претензии к подрядчику, который выполняет работы. До сдачи объекта остались считаные дни, но жалобы не прекратились до сих пор.



— Стало темно, как в подземелье, — пожаловалась местная жительница Евгения Краснова. — Люди вынуждены ходить по району с фонариками.



Урбанисты говорят, что это не только неудобно, но и опасно.



— Особенно опасно, что не освещён пешеходный переход, могут пострадать пешеходы, — уточнил председатель ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов.

