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«Европейские ценности в Брагино»: в ярославской панельке установили стеклянные двери подъездов

Жители сами захотели такого обновления

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Смотрится такой подъезд необычно&nbsp;

Смотрится такой подъезд необычно 

В ярославской панельке установили стеклянные двери подъездов

В Дзержинском районе Ярославля в подъездах обычной панельной девятиэтажки установили стеклянные входные двери. Новодел смотрится необычно и привлекает к себе внимание.

— Вот они — европейские ценности прямо в Брагине, — пишет в соцсетях Владислав Десяткин.

— Прозрачная дверь прекрасна! А как открывается? Только ключом? Остальные материалы отделки вызывают сомнения, — заинтересовался ярославец Иван Смолин.

— А очень красиво получилось. Сами жители молодцы, — оценила Анюта Хрулёва.

Ремонт подъездов в доме провели за счёт средств, накопленных на капремонт. Работы по заказу жителей исполнял Центр организации капитального ремонта. Обновление появилось в доме № 61 по Ленинградскому проспекту.

Новенькая дверь в подъезд&nbsp;

Новенькая дверь в подъезд 

Как вам такое обновление?&nbsp;

Как вам такое обновление? 

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