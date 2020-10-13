«Европейские ценности в Брагино»: в ярославской панельке установили стеклянные двери подъездов

В Дзержинском районе Ярославля в подъездах обычной панельной девятиэтажки установили стеклянные входные двери. Новодел смотрится необычно и привлекает к себе внимание.

— Вот они — европейские ценности прямо в Брагине, — пишет в соцсетях Владислав Десяткин.

— Прозрачная дверь прекрасна! А как открывается? Только ключом? Остальные материалы отделки вызывают сомнения, — заинтересовался ярославец Иван Смолин.

— А очень красиво получилось. Сами жители молодцы, — оценила Анюта Хрулёва.



Ремонт подъездов в доме провели за счёт средств, накопленных на капремонт. Работы по заказу жителей исполнял Центр организации капитального ремонта. Обновление появилось в доме № 61 по Ленинградскому проспекту.