Фото из COVID-госпиталя и разборки на Тутаевском шоссе: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, публикуем утреннюю подборку свежих новостей. Все самое интересное за сутки — в коротком обзоре:
- заболевший коронавирусом фотограф показал, что происходит в COVID-госпитале. Смотрите фоторепортаж;
- собственно, про больничные койки. В Ярославской области собираются развернуть 3000 коек для больных коронавирусом;
- наконец открыли сквозной проезд по Тутаевскому шоссе. Мэр успел отругать подрядчика за недоделки. Смотрим, как в итоге выглядит дорога;
Видео: Елена Вахрушева
- в Переславле-Залесском люди взбунтовались против застройки на Плещеевом озере. Как сотня деревенских жителей борется за национальное достояние — в нашем репортаже с места;
- снова мимо сроков: власти назвали очередную дату открытия Добрынинского путепровода.