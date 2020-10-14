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Тема дняРазборки с подрядчиком на Тутаевском шоссе

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Фото из COVID-госпиталя и разборки на Тутаевском шоссе: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Самые главные новости к утру 13 октября

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Подборка самых важных новостей к этому часу

Подборка самых важных новостей к этому часу

Друзья, доброе утро! Для тех, кто всё пропустил, публикуем утреннюю подборку свежих новостей. Все самое интересное за сутки — в коротком обзоре:

  • заболевший коронавирусом фотограф показал, что происходит в COVID-госпитале. Смотрите фоторепортаж;

Видео: Елена Вахрушева

  • в Переславле-Залесском люди взбунтовались против застройки на Плещеевом озере. Как сотня деревенских жителей борется за национальное достояние — в нашем репортаже с места;

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