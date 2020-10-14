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«Почему не противогаз, а просто тряпка?»: ярославцы разругались из-за масочного режима

Лишь половина опрошенных носит маски

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20% ярославцев признались, что вообще не носят маски

20% ярославцев признались, что вообще не носят маски

Жители Ярославля спорят из-за необходимости масочного режима

Вторая волна коронавиурса набирает обороты. В Ярославской области с каждым днем всё больше человек с диагнозом «COVID-19». Впрочем, растущие цифры заболеваемости смущают далеко не всех.

По данным нашего опроса, лишь 55% жителей региона всегда носят маски там, где положено, 24% опрошенных носят маски не регулярно, а остальные 20% жителей и вовсе их не носят.

В комментариях под опросом разгорелся спор. Некоторые ярославцы высказались о бесполезности масочного, а другие посоветовали им смириться с существующей реальностью.

СЮЖЕТ

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Мария:

— Я спокойно отношусь к масочному режиму. Не вижу смысла паниковать и беситься. Ты всё равно ничего изменить не можешь. У дёрганых людей в первую очередь все болячки обостряются.

Читатель:

— Смысла носить её нет! Об этом уже сто раз говорили все известные доктора. Болеть будут все, пока не переболеют 90% населения. Но приходится носить маску в магазинах и транспорте из-за боязни штрафа. Потому что платить его нечем, денег на еду едва хватает.

Читатель:

— Бесит, что навязывают псевдомаски. Это кусок ткани, который нужен лишь для того, чтобы не попасть на штраф. Если вирус настолько опасен, почему не противогаз, а просто тряпка?

Татьяна:

— А смысл носить? В маски загнали, а статистика-то всё равно растет... Сезон, простудные и попёрли.

Екатерина:

— Больше тестов — больше выявленных случаев. К COVID-19 отношусь как к средству оправдания сложившейся экономической ситуации в мире. Маску использую там, где требуется. Вокруг меня люди по-разному относятся к масочному режиму. Бесят только проблемы, которые создали людям в связи с этой «пандемией».

Оксана:

— Все типа носят маски, а в магазин как ни зайдёшь, так в масках только продавцы и кассиры. И то не все. У многих на подбородках масочки висят... Но все соблюдают режим.

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COVID-19коронавирусмасочный режим
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