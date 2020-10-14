«Почему не противогаз, а просто тряпка?»: ярославцы разругались из-за масочного режима

Мария:



— Я спокойно отношусь к масочному режиму. Не вижу смысла паниковать и беситься. Ты всё равно ничего изменить не можешь. У дёрганых людей в первую очередь все болячки обостряются.



Читатель:

— Смысла носить её нет! Об этом уже сто раз говорили все известные доктора. Болеть будут все, пока не переболеют 90% населения. Но приходится носить маску в магазинах и транспорте из-за боязни штрафа. Потому что платить его нечем, денег на еду едва хватает.



Читатель:

— Бесит, что навязывают псевдомаски. Это кусок ткани, который нужен лишь для того, чтобы не попасть на штраф. Если вирус настолько опасен, почему не противогаз, а просто тряпка?



Татьяна:

— А смысл носить? В маски загнали, а статистика-то всё равно растет... Сезон, простудные и попёрли.

Екатерина:

— Больше тестов — больше выявленных случаев. К COVID-19 отношусь как к средству оправдания сложившейся экономической ситуации в мире. Маску использую там, где требуется. Вокруг меня люди по-разному относятся к масочному режиму. Бесят только проблемы, которые создали людям в связи с этой «пандемией».

