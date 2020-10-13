Новая смерть от COVID-19 и открытие Тутаевского шоссе: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Собрали для вас самые главные новости за сутки — в одном компактном обзоре:
- сегодня откроют Тутаевское шоссе. Но с ограничениями;
- в Ярославской области от коронавируса скончался 50-й пациент;
- «Идеальные условия для вируса»: врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен;
- во время эпидемии COVID-19 резко упали продажи лекарств от кишечных инфекций. Разбираемся, в чем дело;
- в Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по COVID-19;
- в Ярославской области в пруду нашли автомобиль с двумя погибшими внутри;
- осенняя аномалия: в Ярославской области в октябре зацвела сирень.