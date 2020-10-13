«Весь город в венках»: ярославцы не оценили проект нового монумента на проспекте Фрунзе

В соцсетях идея не нашла поддержки. Люди припомнили, что в Ярославле в последние годы установили немало мемориалов (или планируют установить): 100-летию ВЛКСМ, стелу в честь звания «Города трудовой доблести», памятник Минину и Пожарскому.

Публикуем мнения жителей.

Гость

— Очередной могильный памятник, весь город в венках уже.



Гость

— Можно парк просто для отдыха, без военщины?



Ирина

— Согласна с мнением, что достаточно создать парк с насаждениями, лавочками, красивыми и ровными дорожками, местом для подвижных игр... А уж называйте как хотите! А от слова «монумент» кладбищем попахивает и гулять там желания не будет!



Гость

— Мёртвые нелепые сооружения, типа монумента к 100-летию ВЛКСМ, ради которых уничтожают остатки зелёных насаждений и живую красоту в таком загазованном и неухоженном городе, как Ярославль, вызывают досаду и недоумение. Да и зачем обманывать себя и людей, называя эти сомнительные проекты парками и скверами?!



Гость

— Лучше бы парк у «Чайки» облагородили на Фрунзе, а то там почти всю березовую рощу уже вырубили и все остальное в таком ужасном состоянии!

