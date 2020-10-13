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«Весь город в венках»: ярославцы не оценили проект нового монумента на проспекте Фрунзе

В городе хотят увековечить память об авиационном прошлом города

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Вокруг мемориала хотят разбить парк&nbsp;

Вокруг мемориала хотят разбить парк 

Ярославцы не оценили проект мемориала в виде реактивного самолёта

В Ярославле предложили установить ещё один мемориал, чтобы запечатлеть авиационное прошлое города. Идею обсуждают в военно-историческом обществе, где предложили поставить монумент в виде самолёта под названием «Пионерам реактивной авиации» на проспекте Фрунзе (у остановки «Посёлок Сокол»). Вокруг памятника предлагают разбить мини-парк, вся вместе композиция должна напоминать о том, что в Ярославле после Второй мировой войны размещался личный состав 147-го гвардейского истребительного авиационного полка. Их присутствие отразилось в названиях улиц неподалёку: Лётная, Парашютный проезд, Авиационная, Пилотов.

В соцсетях идея не нашла поддержки. Люди припомнили, что в Ярославле в последние годы установили немало мемориалов (или планируют установить): 100-летию ВЛКСМ, стелу в честь звания «Города трудовой доблести», памятник Минину и Пожарскому.

Публикуем мнения жителей.

Гость

— Очередной могильный памятник, весь город в венках уже.

Гость

— Можно парк просто для отдыха, без военщины?

Ирина

— Согласна с мнением, что достаточно создать парк с насаждениями, лавочками, красивыми и ровными дорожками, местом для подвижных игр... А уж называйте как хотите! А от слова «монумент» кладбищем попахивает и гулять там желания не будет!

Гость

— Мёртвые нелепые сооружения, типа монумента к 100-летию ВЛКСМ, ради которых уничтожают остатки зелёных насаждений и живую красоту в таком загазованном и неухоженном городе, как Ярославль, вызывают досаду и недоумение. Да и зачем обманывать себя и людей, называя эти сомнительные проекты парками и скверами?!

Гость

— Лучше бы парк у «Чайки» облагородили на Фрунзе, а то там почти всю березовую рощу уже вырубили и все остальное в таком ужасном состоянии!

Юлия Сякина

— Сделайте, пожалуйста, освещение на детской площадке у бассейна «Автомобилист» (Покровский сквер). Один тусклый фонарь на весь сквер. Ходим с фонариками.

Есть и те, кто одобрил идею с благоустройством этого места.

Место, где предлагают разбить парк с монументом&nbsp;

Место, где предлагают разбить парк с монументом 

Гость

— Пятачок неплохой, всё лучше, чем чапыжник, только не надо это парком называть.

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