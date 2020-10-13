«Весь город в венках»: ярославцы не оценили проект нового монумента на проспекте Фрунзе

Ярославцы не оценили проект мемориала в виде реактивного самолёта
В Ярославле предложили установить ещё один мемориал, чтобы запечатлеть авиационное прошлое города. Идею обсуждают в военно-историческом обществе, где предложили поставить монумент в виде самолёта под названием «Пионерам реактивной авиации» на проспекте Фрунзе (у остановки «Посёлок Сокол»). Вокруг памятника предлагают разбить мини-парк, вся вместе композиция должна напоминать о том, что в Ярославле после Второй мировой войны размещался личный состав 147-го гвардейского истребительного авиационного полка. Их присутствие отразилось в названиях улиц неподалёку: Лётная, Парашютный проезд, Авиационная, Пилотов.
В соцсетях идея не нашла поддержки. Люди припомнили, что в Ярославле в последние годы установили немало мемориалов (или планируют установить): 100-летию ВЛКСМ, стелу в честь звания «Города трудовой доблести», памятник Минину и Пожарскому.
Публикуем мнения жителей.
Гость
— Очередной могильный памятник, весь город в венках уже.
Гость
— Можно парк просто для отдыха, без военщины?
Ирина
— Согласна с мнением, что достаточно создать парк с насаждениями, лавочками, красивыми и ровными дорожками, местом для подвижных игр... А уж называйте как хотите! А от слова «монумент» кладбищем попахивает и гулять там желания не будет!
Гость
— Мёртвые нелепые сооружения, типа монумента к 100-летию ВЛКСМ, ради которых уничтожают остатки зелёных насаждений и живую красоту в таком загазованном и неухоженном городе, как Ярославль, вызывают досаду и недоумение. Да и зачем обманывать себя и людей, называя эти сомнительные проекты парками и скверами?!
Гость
— Лучше бы парк у «Чайки» облагородили на Фрунзе, а то там почти всю березовую рощу уже вырубили и все остальное в таком ужасном состоянии!
Юлия Сякина
— Сделайте, пожалуйста, освещение на детской площадке у бассейна «Автомобилист» (Покровский сквер). Один тусклый фонарь на весь сквер. Ходим с фонариками.
Есть и те, кто одобрил идею с благоустройством этого места.
Гость
— Пятачок неплохой, всё лучше, чем чапыжник, только не надо это парком называть.