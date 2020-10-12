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Волковский театр объявил о выходе с карантина по коронавирусу и начале нового сезона

Часть актёров ярославской труппы переболели COVID-19

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Театр возобновляет работу после долгого простоя&nbsp;

Театр возобновляет работу после долгого простоя 

Волковский театр открывает новый сезон после пандемии с 16 октября

Волковский театр в Ярославле возобновляет работу после долгих месяцев простоя из-за пандемии коронавируса. Инфекция проникла в театральный коллектив: в сентябре госпитализировали художественного руководителя Сергея Пуспепалиса, а затем COVID-19 выявили ещё у 10 человек. Из-за этих событий открытие театра, назначенное ранее на 3 октября, снова передвинули.

— Почти все билеты на премьеры нового театрального сезона распроданы. Первый спектакль-мюзикл «Еврейское счастье» состоится 16 октября. Уже опубликован репертуар на ноябрь, — сообщают в театре.

Первые три дня на главной сцене будут давать премьерный мюзикл, наполненный весельем. «Еврейское счастье» расскажет о желании разбогатеть и наладить жизнь — легко и забавно.

Напомним, в Ярославской области всю последнюю неделю ежедневно росло число заболевших коронавирусной инфекцией, а число смертей достигло 50.

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Волковский театркоронавирус
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