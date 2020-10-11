«Иначе обрушится»: градозащитники предложили идею, как спасти старинный дом в центре Ярославля

Пугающий вид разрушающегося здания на улице Советской, 15 в самом центре Ярославля всё больше привлекает к себе внимание. Год от года оно выглядит всё мрачнее: штукатурка сыпется на землю, обнажая старинную кирпичную кладку.

— Позорище. Целый год уже нет никому до сей разрухи дела. Центр города (куда уж больше — всё начальство каждый день в свой белый дом проезжает мимо по два раза — на работу и домой), — пишет Сергей Волнухин. И с его мнением согласны многие ярославцы.

Здание с 2004 года является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX века. Но реставрировать его некому. Чтобы хоть как-то минимизировать последствия, градозащитники высказали необычную идею.