«Иначе обрушится»: градозащитники предложили идею, как спасти старинный дом в центре Ярославля

В Ярославле разрушается дом Лопатиных на Советской улице
Пугающий вид разрушающегося здания на улице Советской, 15 в самом центре Ярославля всё больше привлекает к себе внимание. Год от года оно выглядит всё мрачнее: штукатурка сыпется на землю, обнажая старинную кирпичную кладку.
— Позорище. Целый год уже нет никому до сей разрухи дела. Центр города (куда уж больше — всё начальство каждый день в свой белый дом проезжает мимо по два раза — на работу и домой), — пишет Сергей Волнухин. И с его мнением согласны многие ярославцы.
Здание с 2004 года является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX века. Но реставрировать его некому. Чтобы хоть как-то минимизировать последствия, градозащитники высказали необычную идею.
— Арку, наверное, надо заложить кирпичом, иначе обрушится, — предложила член Союза архитекторов России, градозащитница Ольга Мазанова.
Почему со зданием ничего не делают
В декабре 2012 года дом признали аварийным, требующим реконструкции и расселения до 2025 года. Это многоквартирный жилой дом, частично принадлежащий жителям города, частично — мэрии Ярославля. Регалии здания в этом случае сыграли с жильцами злую шутку.
Пока не наступил 2025 год, власти решили действовать по закону, обязав текущих собственников самих заняться консервацией дома-памятника.
— Что касается ответственности, то законодательством обязанность по содержанию объектов культурного наследия в надлежащем состоянии возложена на собственников этих объектов, — объясняют в департаменте охраны памятников Ярославской области. — Подготовлен иск о понуждении собственников выполнить консервационные работы на данном объекте культурного наследия. В настоящее время устанавливаются места фактического проживания собственников для направления иска.
В этом доме мэрии Ярославля принадлежит только одна квартира — это квартира
— Все остальные жилые и нежилые помещения данного дома находятся в собственности граждан, на которых возложена обязанность по содержанию дома в надлежащем состоянии, — подтвердили в мэрии Ярославля. — В соответствии с порядком, при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 22.08.2016