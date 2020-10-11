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«Иначе обрушится»: градозащитники предложили идею, как спасти старинный дом в центре Ярославля

Правда, надежд на восстановление здания на улице Советской всё меньше

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Это здание ужасает своим видом всех проходящих мимо&nbsp;

Это здание ужасает своим видом всех проходящих мимо 

В Ярославле разрушается дом Лопатиных на Советской улице

Пугающий вид разрушающегося здания на улице Советской, 15 в самом центре Ярославля всё больше привлекает к себе внимание. Год от года оно выглядит всё мрачнее: штукатурка сыпется на землю, обнажая старинную кирпичную кладку.

— Позорище. Целый год уже нет никому до сей разрухи дела. Центр города (куда уж больше — всё начальство каждый день в свой белый дом проезжает мимо по два раза — на работу и домой), — пишет Сергей Волнухин. И с его мнением согласны многие ярославцы.

Здание с 2004 года является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX века. Но реставрировать его некому. Чтобы хоть как-то минимизировать последствия, градозащитники высказали необычную идею.

— Арку, наверное, надо заложить кирпичом, иначе обрушится, — предложила член Союза архитекторов России, градозащитница Ольга Мазанова.

Состояние арки за последние восемь лет менялось примерно так

Состояние арки за последние восемь лет менялось примерно так

Почему со зданием ничего не делают

В декабре 2012 года дом признали аварийным, требующим реконструкции и расселения до 2025 года. Это многоквартирный жилой дом, частично принадлежащий жителям города, частично — мэрии Ярославля. Регалии здания в этом случае сыграли с жильцами злую шутку.

Пока не наступил 2025 год, власти решили действовать по закону, обязав текущих собственников самих заняться консервацией дома-памятника.

— Что касается ответственности, то законодательством обязанность по содержанию объектов культурного наследия в надлежащем состоянии возложена на собственников этих объектов, — объясняют в департаменте охраны памятников Ярославской области. — Подготовлен иск о понуждении собственников выполнить консервационные работы на данном объекте культурного наследия. В настоящее время устанавливаются места фактического проживания собственников для направления иска.

В этом доме мэрии Ярославля принадлежит только одна квартира — это квартира № 5 площадью 35,1 квадратного метра, которую власти обычно сдают по договору социального найма. Получается, городская администрация в текущей ситуации тоже несёт ответственность за состояние этого дома, но не больше, чем собственники других квартир.

— Все остальные жилые и нежилые помещения данного дома находятся в собственности граждан, на которых возложена обязанность по содержанию дома в надлежащем состоянии, — подтвердили в мэрии Ярославля. — В соответствии с порядком, при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1314, в отношении указанного здания проводится процедура расселения, которую проводят территориальные администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля, а также комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Дом давно существует как жилой&nbsp;

Дом давно существует как жилой 

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дом-памятникобъект культурного наследия
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