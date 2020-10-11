Антирекорд по коронавирусу и нападение собак: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о главном:
- в Ярославской области новый антирекорд осени по количеству заболевших. Уже четвёртый день цифры по заразившимся стремительно растут. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили ещё у 77 человек;
- из-за коронавируса ещё один ярославский вуз частично переходит на дистант. В дистанционном режиме будут проходить лекции и практические занятия для студентов ЯГТУ, а лабораторные — в малых группах;
- ДТП, которое заблокировало трамвайное движение, произошло в Ленинском районе Ярославля. На рельсах перевернулась «Мазда»;
- с большими сложностями в субботу пришлось столкнуться тем, кто пытался выехать в центр города по Московском проспекту. Транспорт стоял в огромной пробке из-за ремонта дороги;
- в поселке Некрасовское Ярославской области люди боятся отпускать детей в школу и на улицу. Причина в бездомных собаках, которые нападают на людей. По словам местных жителей, в основном жертвами стаи из четырех взрослых псов становятся дети и велосипедисты.