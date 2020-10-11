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Тема дняСледы зубов на теле: стая собак нападает на детей

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Антирекорд по коронавирусу и нападение собак: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Обзор актуальных событий на утро 11 октября

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Главные новости на утро воскресенья

Главные новости на утро воскресенья

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о главном:

  • в Ярославской области новый антирекорд осени по количеству заболевших. Уже четвёртый день цифры по заразившимся стремительно растут. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили ещё у 77 человек;
  • из-за коронавируса ещё один ярославский вуз частично переходит на дистант. В дистанционном режиме будут проходить лекции и практические занятия для студентов ЯГТУ, а лабораторные — в малых группах;
  • ДТП, которое заблокировало трамвайное движение, произошло в Ленинском районе Ярославля. На рельсах перевернулась «Мазда»;
  • с большими сложностями в субботу пришлось столкнуться тем, кто пытался выехать в центр города по Московском проспекту. Транспорт стоял в огромной пробке из-за ремонта дороги;
  • в поселке Некрасовское Ярославской области люди боятся отпускать детей в школу и на улицу. Причина в бездомных собаках, которые нападают на людей. По словам местных жителей, в основном жертвами стаи из четырех взрослых псов становятся дети и велосипедисты.

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COVID-19Ярославльновостикоронавирус
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