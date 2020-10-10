В Рыбинске на остановке, где бабушка сидела на своём табурете, пообещали поставить павильон

В Рыбинске на остановке «Улица Солнечная» пропал павильон. На это обратил внимание депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев — он выложил фото, на котором видно, как в этом месте пожилая женщина ждёт транспорт, сидя на принесённом с собой табурете. Жители города возмутились, и вот через три дня на остановке появилась лавочка.



— Срочно объявить поиск данной бабушки и наградить её за смекалку и находчивость, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» Катя Шестакова.