В Рыбинске на остановке, где бабушка сидела на своём табурете, пообещали поставить павильон

В Рыбинске на остановке пообещали поставить павильон
В Рыбинске на остановке «Улица Солнечная» пропал павильон. На это обратил внимание депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев — он выложил фото, на котором видно, как в этом месте пожилая женщина ждёт транспорт, сидя на принесённом с собой табурете. Жители города возмутились, и вот через три дня на остановке появилась лавочка.
— Срочно объявить поиск данной бабушки и наградить её за смекалку и находчивость, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» Катя Шестакова.
— И всего то надо было табуретку принести! — поддержала Нина Смирнова.
— Табуретом по бездорожью и разгильдяйству! — написала в паблике Ирина Зефировна.
А администрации города объяснили, что старый павильон пришлось демонтировать из-за того, что у владельца не было прав на участок и предпринимательскую деятельность.
— Работа с владельцами остановочного комплекса с временным торговым павильоном, существовавшим на остановочном пункте «Улица Солнечная», велась в течение нескольких лет, — рассказали в администрации города. — Торговый павильон не был внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов, что должен был сделать владелец для узаконивания своей предпринимательской деятельности. Кроме того, используя земельный участок незаконно, он уклонялся от оплаты аренды, в результате долг перед бюджетом превысил сто тысяч рублей.
Власти уверяют, что лавочка, которую установили на остановке, — временная мера.
— В настоящее время мы готовимся установить новый современный остановочный комплекс на улице Солнечной с точкой доступа Wi-Fi, экраном для отслеживания движения общественного транспорта, — сказали в администрации Рыбинска. — Проводим предусмотренные законодательством процедуры, прорабатываем архитектурное решение.