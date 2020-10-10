Лишь бы не продал: в Ярославле бывшие муж и жена устроили судебную тяжбу из-за комода

В Ярославле бывшие супруги через суд делят матрас, комод, шкаф и несколько других вещей. Из-за того, что стороны отказываются пойти на компромисс, судебным приставам пришлось арестовать имущество пары. Дело в том, что жена обратилась в суд с просьбой наложить арест на вещи, чтобы её благоверный их не продал.

— В перечень подлежащего аресту имущества вошли шкаф с тремя распашными дверцами, комод с пеленальным столиком и выдвижными ящиками, матрас, система очистки воды и станок, — сказали в службе судебных приставов Ярославской области.