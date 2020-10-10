Лишь бы не продал: в Ярославле бывшие муж и жена устроили судебную тяжбу из-за комода

В Ярославле бывшие супруги через суд делят комод, матрас и шкаф
В Ярославле бывшие супруги через суд делят матрас, комод, шкаф и несколько других вещей. Из-за того, что стороны отказываются пойти на компромисс, судебным приставам пришлось арестовать имущество пары. Дело в том, что жена обратилась в суд с просьбой наложить арест на вещи, чтобы её благоверный их не продал.
— В перечень подлежащего аресту имущества вошли шкаф с тремя распашными дверцами, комод с пеленальным столиком и выдвижными ящиками, матрас, система очистки воды и станок, — сказали в службе судебных приставов Ярославской области.
Приставы арестовывали вещи, но оставили их на хранение мужчине. При этом, если он продаст имущество, бывшему мужу будет грозить уголовное наказание.
Напомним, накануне судебные приставы арестовали в Ярославле пассажирский корабль и продавали его по цене легковушки.
Месяцем ранее в центре города ярославец на капоте своего автомобиля прокатил судебного пристава, который пытался изъять у алиментщика этот самый автомобиль.