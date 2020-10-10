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Тема дняСледы зубов на теле: стая собак нападает на детей

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Всплеск COVID и рассказ переболевшего главврача: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Обзор актуальных событий на утро 10 октября

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Главные новости на утро субботы

Главные новости на утро субботы

Доброе утро, друзья! Сделали дайджест самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о главном:

  • в Ярославской области началось резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Третий день подряд регистрируют антирекорд по числу новых заражённых. На утро 9 октября подтвердились тесты ещё у 73 человек. Последний раз такие цифры по заболевшим регистрировались в мае;
  • в Ярославской области начали усиливать меры против коронавируса. Пока губернатор не спешит вводить жёсткие ограничения, а только намекает на них, чиновники на местах начали действовать сами. Администрация Ярославского района, например, в целях безопасности сокращает приём посетителей;
  • болеть коронавирусом — страшно. Что чувствует человек в этот момент? Главврач переславской больницы, сам подхвативший COVID-19, рассказал, как начиналась и протекала болезнь;
  • администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу моря. Как сообщили власти, они размежевали 17 участков;
  • в Ярославской области «Шевроле-Ланос» вылетел с дороги в кювет. В ДТП пострадал 15-летний подросток;
  • ярославец Анатолий Ермилов выиграл в лотерею. В сентябре он купил сразу десять лотерейных билетов. И один из них сорвал куш — автомобиль стоимостью 600 000 рублей.

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COVID-19Ярославльновостикоронавирус
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