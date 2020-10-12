«Раньше не верил, теперь боюсь»: ярославцы — об угрозе второй волны коронавирусной инфекции

Осенний подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией заставил ярославцев взглянуть на пандемию по-серьёзному. Жители региона наконец поверили в опасность COVID-19 , когда почти у каждого появились в окружении знакомые, перенёсшие болезнь.

Публикуем мнения и настроения жителей Ярославской области о ситуации на пороге второй волны заражений инфекцией. Так, ярославцы стали более внимательными к себе и другим: теперь уже маски не кажутся лишним аксессуаром, а социальная дистанция — глупостью.

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