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«Раньше не верил, теперь боюсь»: ярославцы — об угрозе второй волны коронавирусной инфекции

Люди всё чаще делятся друг с другом своими переживаниями

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Теперь почти у каждого ярославца есть знакомые, заболевшие коронавирусом

Теперь почти у каждого ярославца есть знакомые, заболевшие коронавирусом

Ярославцы поверили в коронавирус и угрозу второй волны COVID-19

Осенний подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией заставил ярославцев взглянуть на пандемию по-серьёзному. Жители региона наконец поверили в опасность COVID-19, когда почти у каждого появились в окружении знакомые, перенёсшие болезнь.

Публикуем мнения и настроения жителей Ярославской области о ситуации на пороге второй волны заражений инфекцией. Так, ярославцы стали более внимательными к себе и другим: теперь уже маски не кажутся лишним аксессуаром, а социальная дистанция — глупостью.

Гость

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Много уже знакомых болеет, раньше не верил. Всем здоровья.

Гость

— Готовились, готовились и все равно не подготовились.

Гость

— Да долго ли будет продолжаться это безобразие с тестами? Полгода прошло, а ничего не изменилось. Надо было не День города устраивать, не стелы дебильные устанавливать и не менять заборное шило на мыло, а закупить быстрые тесты и оборудование для больниц. Кому нужен этот пир во время чумы?

Марина Василенко

— Властям пофиг на людей. Переведите студентов на дистант! Молодёжь переболеет легко, но заразит пожилых родственников.

Ольга Адамова

— Если маски в общественных местах не носить и руки не мыть или не дезинфицировать, то ещё больше будет.

Гость

— Соседка переболела ковидом и продолжает ходить без маски. Полподъезда уже заболели. Вот москвичей у нас не было, а свои дураки есть.

Марина

— В школах учителя болеют массово, подтверждённый ковид, дети в контакте с ними были. Почему не переводят на дистанционное обучение всех? Почему подвергают риску и учителей (много возрастных), и детей?

Moai

— Самое время рисовать новые «ограничения». Лучше бы губернатор узнал, как нынешние соблюдаются. Работаю в одной конторе, где должна санобработка проводиться каждый час. И что вы думаете? Не проводится.

Генрих Стурки

— Два дня температура 38 градусов, не чувствую запахи, нет обоняния. Вызываю два дня кол-центр, чтобы пришел участковый врач, телефон не отвечает. Уже невмоготу, вызвал скорую. Два часа прошло, а скорой нет, говорят, ждать. Спасибо властям за такое здравоохранение и за ту борьбу, которую они ведут в борьбе с коронавирусом на бумаге.

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