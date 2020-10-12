«Раньше не верил, теперь боюсь»: ярославцы — об угрозе второй волны коронавирусной инфекции

Ярославцы поверили в коронавирус и угрозу второй волны COVID-19
Осенний подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией заставил ярославцев взглянуть на пандемию по-серьёзному. Жители региона наконец поверили в опасность
Публикуем мнения и настроения жителей Ярославской области о ситуации на пороге второй волны заражений инфекцией. Так, ярославцы стали более внимательными к себе и другим: теперь уже маски не кажутся лишним аксессуаром, а социальная дистанция — глупостью.
Гость
— Много уже знакомых болеет, раньше не верил. Всем здоровья.
Гость
— Готовились, готовились и все равно не подготовились.
Гость
— Да долго ли будет продолжаться это безобразие с тестами? Полгода прошло, а ничего не изменилось. Надо было не День города устраивать, не стелы дебильные устанавливать и не менять заборное шило на мыло, а закупить быстрые тесты и оборудование для больниц. Кому нужен этот пир во время чумы?
Марина Василенко
— Властям пофиг на людей. Переведите студентов на дистант! Молодёжь переболеет легко, но заразит пожилых родственников.
Ольга Адамова
— Если маски в общественных местах не носить и руки не мыть или не дезинфицировать, то ещё больше будет.
Гость
— Соседка переболела ковидом и продолжает ходить без маски. Полподъезда уже заболели. Вот москвичей у нас не было, а свои дураки есть.
Марина
— В школах учителя болеют массово, подтверждённый ковид, дети в контакте с ними были. Почему не переводят на дистанционное обучение всех? Почему подвергают риску и учителей (много возрастных), и детей?
Moai
— Самое время рисовать новые «ограничения». Лучше бы губернатор узнал, как нынешние соблюдаются. Работаю в одной конторе, где должна санобработка проводиться каждый час. И что вы думаете? Не проводится.
Генрих Стурки
— Два дня температура 38 градусов, не чувствую запахи, нет обоняния. Вызываю два дня кол-центр, чтобы пришел участковый врач, телефон не отвечает. Уже невмоготу, вызвал скорую. Два часа прошло, а скорой нет, говорят, ждать. Спасибо властям за такое здравоохранение и за ту борьбу, которую они ведут в борьбе с коронавирусом на бумаге.