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COVID-антирекорд и скандал с чиновницей: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Обзор актуальных событий на утро 9 сентября

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В Ярославской области обсуждают скандал с чиновницей в Тутаеве&nbsp;

В Ярославской области обсуждают скандал с чиновницей в Тутаеве 

Обзор новостей Ярославля на утро 9 сентября 2020

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем обзор главных новостей Ярославской области за сутки. Что важного случилось к этому часу:

  • в Ярославской области второй день подряд регистрируют антирекорд по новым заболевшим коронавирусной инфекцией. В больницах находятся уже больше 800 пациентов с признаками COVID-19;


  • в связи с ухудшающейся вирусной обстановкой власти стали жёстче следить за соблюдением масочного режима, устраивая облавы;


  • в Тутаеве обсуждают скандал с чиновницей, из-за опоздания которой развернули целый паром, чтобы она смогла на него сесть;


  • московский архитектор записал нереально крутую видеографику о том, как можно изменить центральные улицы Ярославля, чтобы они стали удобны для пешеходов. Эти идеи уже оценил главный архитектор города.

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