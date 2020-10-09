COVID-антирекорд и скандал с чиновницей: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Обзор новостей Ярославля на утро 9 сентября 2020
Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем обзор главных новостей Ярославской области за сутки. Что важного случилось к этому часу:
- в Ярославской области второй день подряд регистрируют антирекорд по новым заболевшим коронавирусной инфекцией. В больницах находятся уже больше 800 пациентов с признаками COVID-19;
- в связи с ухудшающейся вирусной обстановкой власти стали жёстче следить за соблюдением масочного режима, устраивая облавы;
- в Тутаеве обсуждают скандал с чиновницей, из-за опоздания которой развернули целый паром, чтобы она смогла на него сесть;
- московский архитектор записал нереально крутую видеографику о том, как можно изменить центральные улицы Ярославля, чтобы они стали удобны для пешеходов. Эти идеи уже оценил главный архитектор города.