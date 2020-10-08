Максимум неравнодушия: жильцам взорвавшегося дома в Ярославле собрали полмиллиона рублей

В Ярославле на помощь жителям взорвавшегося дома на улице Батова, 5, корпус 2 пришли их соседи по району, небольшие и средние фирмы из области, собрав больше полумиллиона рублей.

Благотворительную акцию после взрыва бытового газа организовал Фонд милосердия и здоровья.

— Собрано 533 833 рубля. Вчера на заседании оргкомитета принято решение о порядке выплаты денежных средств пострадавшим. Представители каждой из 120 квартир дома получат по 4450 рублей, — рассказала председатель фонда Светлана Лягушева.

