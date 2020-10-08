Максимум неравнодушия: жильцам взорвавшегося дома в Ярославле собрали полмиллиона рублей

Жильцам взорвавшегося дома в Ярославле собрали полмиллиона рублей
В Ярославле на помощь жителям взорвавшегося дома на улице Батова, 5, корпус 2 пришли их соседи по району, небольшие и средние фирмы из области, собрав больше полумиллиона рублей.
Благотворительную акцию после взрыва бытового газа организовал Фонд милосердия и здоровья.
— Собрано 533 833 рубля. Вчера на заседании оргкомитета принято решение о порядке выплаты денежных средств пострадавшим. Представители каждой из 120 квартир дома получат по 4450 рублей, — рассказала председатель фонда Светлана Лягушева.
До того, как стало известно, что дом всё-таки признали аварийным под снос и расселение, жители планировали потратить эти средства на судебные разбирательства.
Интересно выглядит список тех, кто вложился в помощь пострадавшим:
- Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;
- производитель керамики «Сады Аурики»;
- потребительский кооператив «Великосельское»;
- ферма «Новая жизнь»;
- коммунальное предприятие «Ресурс»;
- ферма «Курдумовское»;
- производитель товаров из кожи в Гаврилов-Ямском районе «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ»;
- сельхозпредприятие «Активист»;
- ИП Матросов Александр Иванович;
- житель Дзержинского района Александр Абгарян.
Также через фонд жителям передали одежду и обувь, средства гигиены, продукты, школьные принадлежности, которые несли жители Ярославля в помощь людям.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены.
Стало известно, как будут компенсировать деньги на покупку нового жилья.