Не в чем упрекнуть: директором областного департамента строительства назначили ярославца

В правительстве Ярославской области — кадровые перемены. В октябре официально назначили нового директора регионального департамента строительства. Им стал коренной ярославец Виктор Жучков, с 2018 года управлявший департаментом в качестве исполняющего обязанности директора.

— Виктор Жучков работает в отрасли более 15 лет. Он является организатором ежегодного всероссийского проекта «Ярославский градостроительный форум» и других социально значимых мероприятий, — рассказали в правительстве региона.