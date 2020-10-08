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Не в чем упрекнуть: директором областного департамента строительства назначили ярославца

Виктор Жучков теперь официально занял высокий пост в правительстве

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Виктор Жучков работал в департаменте много лет. Дослужился до директора&nbsp;

Виктор Жучков работал в департаменте много лет. Дослужился до директора 

Директором областного департамента строительства стал Виктор Жучков

В правительстве Ярославской области — кадровые перемены. В октябре официально назначили нового директора регионального департамента строительства. Им стал коренной ярославец Виктор Жучков, с 2018 года управлявший департаментом в качестве исполняющего обязанности директора.

— Виктор Жучков работает в отрасли более 15 лет. Он является организатором ежегодного всероссийского проекта «Ярославский градостроительный форум» и других социально значимых мероприятий, — рассказали в правительстве региона.

43-летний чиновник первое образование получал в Ярославле, а затем и сам обучал студентов основам территориального планирования. Теперь он в полной мере будет отвечать за застройку города и региона, следить за проблемными объектами, подписывать разрешения на строительство. Кстати, 13 октября чиновник отмечает день рождения.

Ранее директором департамента строительства являлся Виктор Неженец, но он получил повышение ещё в октябре 2018 года, став новым заместителем председателя правительства области.

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