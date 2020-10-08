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Если есть проблемы: полный список телефонов, куда звонить по вопросам отопления

Публикуем контакты экстренных служб и управляющих компаний Ярославля

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В Ярославле начали подключать отопление с 7 октября&nbsp;

В Ярославле начали подключать отопление с 7 октября 

Назвали телефоны, куда звонить по проблемам с отоплением в Ярославле

В Ярославле начали подключать отопление в жилые дома с 7 октября. Этот процесс должен завершиться 15 числа — к этой дате батареи будут тёплыми во всём городе. Но если что-то пойдёт не так, возникнут проблемы, мэрия опубликовала список телефонов, куда звонить.

Во время экстренных ситуаций с отоплением (прорыв труб, протечки и прочее) можно звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40–40–40 и 59–40–40.

Также сообщения о проблемах с отоплением будут принимать в управляющих компаниях:

— «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» 59–40–40;

— «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» 71–02–02;

— «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» 26–20–20, 59–42–20;

— «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» 67–18–18, 69–57–25;

— «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» 67–18–18, 69–57–25;

— «Управдом Фрунзенского района» 26–11–11, 26–77–00.

Здесь мы давали список горячих линий по всей Ярославской области, куда звонить, если батареи не станут тёплыми в обещанный срок.

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горячая линияотопление
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