Если есть проблемы: полный список телефонов, куда звонить по вопросам отопления

Назвали телефоны, куда звонить по проблемам с отоплением в Ярославле
В Ярославле начали подключать отопление в жилые дома с 7 октября. Этот процесс должен завершиться 15 числа — к этой дате батареи будут тёплыми во всём городе. Но если что-то пойдёт не так, возникнут проблемы, мэрия опубликовала список телефонов, куда звонить.
Во время экстренных ситуаций с отоплением (прорыв труб, протечки и прочее) можно звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40–40–40 и 59–40–40.
Также сообщения о проблемах с отоплением будут принимать в управляющих компаниях:
— «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» 59–40–40;
— «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» 71–02–02;
— «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» 26–20–20, 59–42–20;
— «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» 67–18–18, 69–57–25;
— «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» 67–18–18, 69–57–25;
— «Управдом Фрунзенского района» 26–11–11, 26–77–00.
Здесь мы давали список горячих линий по всей Ярославской области, куда звонить, если батареи не станут тёплыми в обещанный срок.