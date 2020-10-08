Расселение взорвавшегося дома и антирекорд по COVID-19: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Ловите подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о главном:
- в Ярославской области на утро 7 октября зафиксирован значительный прирост заболевших коронавирусной инфекцией — ещё 65 подтверждённых диагнозов. И это самое большое число новых заболевших с весны;
- в ярославском университете 14 студентов заболели коронавирусом. В деканате рассказали о том, что происходит с обучением в этом семестре;
- в Ярославской области закончились судебные разбирательства по громкому уголовному делу о ДТП, в котором погибли девять человек. Тогда около посёлка Заячий-Холм столкнулись фура и автобус. Виновным был признан погибший водитель фуры Анатолий Калиш;
- в интернете появилось новое видео, в котором сотрудники прославившейся пытками ярославской колонии издеваются над заключённым;
- Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Во время беседы с Юрием Дудём политик поделился мнением о прошедших в Ярославской области довыборах;
- жители взорвавшегося дома на Батова встретились с мэром и губернатором. Чиновники сообщили людям, что дом будет расселён, и назвали условия покупки новых квартир. Но жильцы накинулись на них из-за выплат на квартиры.