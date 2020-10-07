Губернатор и мэр в осаде: как прошла встреча жильцов взорвавшегося дома с властями. Фото

Сегодня под окнами дома на улице Батова, где в конце августа взорвался газ и погибли три человека, прошла встреча жильцов и властей. Пришли мэр Ярославля Владимир Волков и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Высокопоставленных чиновников тут же окружили жители дома, живущие сейчас в состоянии неопределённости. На встрече руководители города и области наконец сообщили, что дом признан аварийным и подлежит сносу. Подробнее о том, как прошёл напряженный разговор, — в специальном репортаже Екатерины Лещенковой. А в этом материале мы собрали самые яркие кадры со встречи.