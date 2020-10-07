7 октября среда
СЕЙЧАС +13°С
usd 78.09
eur 91.81
Тема дняВзорвавшийся дом снесут: что будет с жильцами

Все новости

Все новости

Губернатор и мэр в осаде: как прошла встреча жильцов взорвавшегося дома с властями. Фото

Самые яркие снимки с мечта ЧП в Ярославле

417
6Обсудить

Поделиться

Около дома собралась большая толпа

Около дома собралась большая толпа

Сегодня под окнами дома на улице Батова, где в конце августа взорвался газ и погибли три человека, прошла встреча жильцов и властей. Пришли мэр Ярославля Владимир Волков и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Высокопоставленных чиновников тут же окружили жители дома, живущие сейчас в состоянии неопределённости. На встрече руководители города и области наконец сообщили, что дом признан аварийным и подлежит сносу. Подробнее о том, как прошёл напряженный разговор, — в специальном репортаже Екатерины Лещенковой. А в этом материале мы собрали самые яркие кадры со встречи.

Встреча прошла у забора, закрывающего вход в дом

Встреча прошла у забора, закрывающего вход в дом

Внутрь сейчас нельзя, пока стены не укреплены. После люди смогут забрать вещи

Внутрь сейчас нельзя, пока стены не укреплены. После люди смогут забрать вещи

Всё объясняли мэр Ярославля (слева) и губернатор (справа)

Всё объясняли мэр Ярославля (слева) и губернатор (справа)

Во время встречи люди всё подходили и подходили

Во время встречи люди всё подходили и подходили

Жильцы дома переживают, что теперь с ними будет дальше

Жильцы дома переживают, что теперь с ними будет дальше

На полтора месяца люди оказались без своего жилья

На полтора месяца люди оказались без своего жилья

Встреча шла около часа

Встреча шла около часа

Собравшихся просили соблюдать социальную дистанцию

Собравшихся просили соблюдать социальную дистанцию

Так дом выглядит сейчас

Так дом выглядит сейчас

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЧПВзрыв газа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!