С жителей взорвавшегося дома на Батова собирают деньги на капремонт

С жителей взорвавшегося дома в Ярославле собирают деньги на капремонт
Жителям дома на улице Батова, разрушенного от взрыва газа, выставили счета за капремонт. Люди в шоке.
— Вы совсем охренели — с нашего дома за сентябрь квитанции присылать за капремонт! — написала в группе дома Наталья Panda.
Своим возмущением люди поделились и на страничке мэра города Владимира Волкова.
— Объясните, почему люди в доме не живут, а счета за капремонт до сих пор шлют нам! — недоумевает Елизавета Крылова.
Власти считают, что всё это законно.
— В соответствии с действующим законодательством счета за капремонт выставляют не по факту проживания, а по наличию собственности в доме. Основанием для прекращения начисления платы за капремонт является прекращение права собственности либо признание дома аварийным, — ответили в мэрии города.
Из этого следует, что дом на Батова пока не признан аварийным. Более того, всё идет к тому, что его всё-таки будут восстанавливать для заселения.
— За выходные был смонтирован кран. Мэр приезжал встретиться и пообщаться с руководителем подрядной организации, которая будет проводить аварийно-восстановительные работы во втором подъезде, — сообщили в мэрии.
При этом результаты экспертизы состоянии здания всё еще не готовы.
Мы будем следить за ситуацией дальше.
Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2, нв улице Батова в Ярославле прогремел вечером 21 августа. Погибли 3 человека — 2 женщины и ребенок. Взрыв разрушил часть второго подъезда.