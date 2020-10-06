С жителей взорвавшегося дома на Батова собирают деньги на капремонт

Жителям дома на улице Батова, разрушенного от взрыва газа, выставили счета за капремонт. Люди в шоке.



— Вы совсем охренели — с нашего дома за сентябрь квитанции присылать за капремонт! — написала в группе дома Наталья Panda.



Своим возмущением люди поделились и на страничке мэра города Владимира Волкова.



— Объясните, почему люди в доме не живут, а счета за капремонт до сих пор шлют нам! — недоумевает Елизавета Крылова.



Власти считают, что всё это законно.



— В соответствии с действующим законодательством счета за капремонт выставляют не по факту проживания, а по наличию собственности в доме. Основанием для прекращения начисления платы за капремонт является прекращение права собственности либо признание дома аварийным, — ответили в мэрии города.

