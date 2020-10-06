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С жителей взорвавшегося дома на Батова собирают деньги на капремонт

Ярославцы завалили страничку мэра возмущенными комментариями. Власти нашли, что ответить

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Жители платят за капремонт взорвавшегося в Ярославле дома

Жители платят за капремонт взорвавшегося в Ярославле дома

С жителей взорвавшегося дома в Ярославле собирают деньги на капремонт

Жителям дома на улице Батова, разрушенного от взрыва газа, выставили счета за капремонт. Люди в шоке.

— Вы совсем охренели — с нашего дома за сентябрь квитанции присылать за капремонт! — написала в группе дома Наталья Panda.

Своим возмущением люди поделились и на страничке мэра города Владимира Волкова.

— Объясните, почему люди в доме не живут, а счета за капремонт до сих пор шлют нам! — недоумевает Елизавета Крылова.

Власти считают, что всё это законно.

— В соответствии с действующим законодательством счета за капремонт выставляют не по факту проживания, а по наличию собственности в доме. Основанием для прекращения начисления платы за капремонт является прекращение права собственности либо признание дома аварийным, — ответили в мэрии города.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Из этого следует, что дом на Батова пока не признан аварийным. Более того, всё идет к тому, что его всё-таки будут восстанавливать для заселения.

— За выходные был смонтирован кран. Мэр приезжал встретиться и пообщаться с руководителем подрядной организации, которая будет проводить аварийно-восстановительные работы во втором подъезде, — сообщили в мэрии.

При этом результаты экспертизы состоянии здания всё еще не готовы.

Мы будем следить за ситуацией дальше.

Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2, нв улице Батова в Ярославле прогремел вечером 21 августа. Погибли 3 человека — 2 женщины и ребенок. Взрыв разрушил часть второго подъезда.

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взрыв газа
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