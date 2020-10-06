Власти назвали дворы Ярославля, которые отремонтируют в 2021 году: полный список

Власти назвали дворы Ярославля, которые отремонтируют в 2021 году
В Ярославле в 2021 году планируют отремонтировать 24 двора по проекту «Решаем вместе». Их отобрали из примерно 130 заявок.
— Во дворах, как и в этом году, заменят бордюрный камень, отремонтируют асфальтовое покрытие и тротуары, заменят освещение и установят новые лавочки и урны, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
Сейчас проектно-сметная документация на работы проходит экспертизу. А до конца года мэрия уже планирует определиться с выбором подрядчиков.
Какие дворы благоустроят в 2021 году в Ярославле
Дзержинский район:
- ул. Урицкого, дом № 22, дом № 26, дом № 28;
- Архангельский проезд, дом № 1, дом № 3;
- Тутаевское шоссе, дом № 62, дом № 62, корпус 1, дом № 64, дом № 64, корпус 1, дом № 64, корпус 2;
- ул. Елены Колесовой, дом № 22.
Заволжский район:
- ул. Панфилова, дом № 11, корпус 2, дом № 13, корпус 2, дом № 15;
- ул. Папанина, дом № 5, корпус 3;
- пр. Машиностроителей, дом № 16, ул. Ляпидевского, дом № 23/18;
- ул. Космонавтов, дом № 24, дом № 26, дом № 28, дом № 30.
Кировский район:
- ул. Пушкина, дом № 15, дом № 15, корпус 2;
- пр. Толбухина, дом № 43;
- пр. Ленина, дом № 61, ул. Угличская, дом № 20;
- ул. Советская, дом № 57, ул. Победы, дом № 13;
- ул. Некрасова, дом № 40а.
Красноперекопский район:
- ул. Бахвалова, дом № 9, дом № 11;
- ул. Нефтяников, дом № 33;
- ул. Закгейма, дом № 1, дом № 1, корпус 2, дом № 7, корпус 2.
Ленинский район:
- ул. Некрасова, дом № 51, дом № 51а, дом № 53;
- Кучерской переулок, дом № 4;
- ул. Автозаводская, дом № 83, дом № 85;
- ул. К. Либкнехта, дом № 50.
Фрунзенский район:
- ул. 1-я Портовая, дом № 4, ул. 2-я Портовая, дом № 8;
- пос. Октябрьский, дом № 14, корпус 3, дом № 12, корпус 2;
- Московский проспект, дом № 163 с 1 по 9 подъезды;
- ул. Гоголя, дом № 17б.
Также в 2021 году обустроят две общественные территории.