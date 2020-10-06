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Власти назвали дворы Ярославля, которые отремонтируют в 2021 году: полный список

Также стало известно, что там сделают

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В следующем году в список для ремонта попало 24 двора

В следующем году в список для ремонта попало 24 двора

Власти назвали дворы Ярославля, которые отремонтируют в 2021 году

В Ярославле в 2021 году планируют отремонтировать 24 двора по проекту «Решаем вместе». Их отобрали из примерно 130 заявок.

— Во дворах, как и в этом году, заменят бордюрный камень, отремонтируют асфальтовое покрытие и тротуары, заменят освещение и установят новые лавочки и урны, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Сейчас проектно-сметная документация на работы проходит экспертизу. А до конца года мэрия уже планирует определиться с выбором подрядчиков.

Какие дворы благоустроят в 2021 году в Ярославле

Дзержинский район:

  • ул. Урицкого, дом № 22, дом № 26, дом № 28;
  • Архангельский проезд, дом № 1, дом № 3;
  • Тутаевское шоссе, дом № 62, дом № 62, корпус 1, дом № 64, дом № 64, корпус 1, дом № 64, корпус 2;
  • ул. Елены Колесовой, дом № 22.


Заволжский район:

  • ул. Панфилова, дом № 11, корпус 2, дом № 13, корпус 2, дом № 15;
  • ул. Папанина, дом № 5, корпус 3;
  • пр. Машиностроителей, дом № 16, ул. Ляпидевского, дом № 23/18;
  • ул. Космонавтов, дом № 24, дом № 26, дом № 28, дом № 30.


Кировский район:

  • ул. Пушкина, дом № 15, дом № 15, корпус 2;
  • пр. Толбухина, дом № 43;
  • пр. Ленина, дом № 61, ул. Угличская, дом № 20;
  • ул. Советская, дом № 57, ул. Победы, дом № 13;
  • ул. Некрасова, дом № 40а.

Красноперекопский район:

  • ул. Бахвалова, дом № 9, дом № 11;
  • ул. Нефтяников, дом № 33;
  • ул. Закгейма, дом № 1, дом № 1, корпус 2, дом № 7, корпус 2.


Ленинский район:

  • ул. Некрасова, дом № 51, дом № 51а, дом № 53;
  • Кучерской переулок, дом № 4;
  • ул. Автозаводская, дом № 83, дом № 85;
  • ул. К. Либкнехта, дом № 50.


Фрунзенский район:

  • ул. 1-я Портовая, дом № 4, ул. 2-я Портовая, дом № 8;
  • пос. Октябрьский, дом № 14, корпус 3, дом № 12, корпус 2;
  • Московский проспект, дом № 163 с 1 по 9 подъезды;
  • ул. Гоголя, дом № 17б.

Также в 2021 году обустроят две общественные территории.

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2021 год«Решаем вместе!»дворы
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