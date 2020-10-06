Власти назвали дворы Ярославля, которые отремонтируют в 2021 году: полный список

В Ярославле в 2021 году планируют отремонтировать 24 двора по проекту «Решаем вместе». Их отобрали из примерно 130 заявок.



— Во дворах, как и в этом году, заменят бордюрный камень, отремонтируют асфальтовое покрытие и тротуары, заменят освещение и установят новые лавочки и урны, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.



Сейчас проектно-сметная документация на работы проходит экспертизу. А до конца года мэрия уже планирует определиться с выбором подрядчиков.

