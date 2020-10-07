Проблемы с тестами и смерть преподавателя ЯрГУ: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Коронавирус, который несколько отступил летом, опять врывается в нашу жизнь. Кажется, так и до второй волны уже недалеко. Что натворил вирус за прошлые сутки и что важного произошло в Ярославской области — в нашем обзоре:
- в Ярославской области за прошедшие сутки коронавирус был выявлен ещё у 58 человек. За весь период пандемии в регионе COVID-19 подцепили 8273 человека, 47 из них умерли в результате болезни;
- мы побывали у ковид-госпиталя в Ярославле и посмотрели, что там сейчас происходит. Смотрите фоторепортаж от дверей больницы;
- коронавирус выявили у детского тренера в спортивной школе № 1 Тутаевского района. Дети, с которыми он занимался, отправлены на карантин;
- в Ярославской области начались проблемы с тестами на коронавирус. Из-за этого страдают школы и пациенты больниц;
- в ковид-отделении в Ярославле скончался старший преподаватель кафедры компьютерных сетей ЯрГУ им. Демидова Михаил Лоханин. Трагическое известие пришло в ночь на 6 октября. Накануне сын Михаила Владимировича сообщал на своей страничке в фейсбуке о тяжелом состоянии отца;
- полиция задержала активиста ЛГБТ-сообщества «Каллисто» 21-летнего Александра. У него изъяли более 20 граммов конопли;
- мэрия Ярославля опубликовала график подключения отопления в жилых домах. Начать должны 7 октября.