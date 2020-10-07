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Проблемы с тестами и смерть преподавателя ЯрГУ: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости, актуальные к утру 7 октября

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Главные новости на утро 7 октября

Главные новости на утро 7 октября

Доброе утро, друзья! Коронавирус, который несколько отступил летом, опять врывается в нашу жизнь. Кажется, так и до второй волны уже недалеко. Что натворил вирус за прошлые сутки и что важного произошло в Ярославской области — в нашем обзоре:

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COVID-19Ярославльновостикоронавирус
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