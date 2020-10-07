Проблемы с тестами и смерть преподавателя ЯрГУ: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Коронавирус, который несколько отступил летом, опять врывается в нашу жизнь. Кажется, так и до второй волны уже недалеко. Что натворил вирус за прошлые сутки и что важного произошло в Ярославской области — в нашем обзоре: